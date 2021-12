Borussia Dortmund vence lanterna e fica a seis pontos do líder Bayern de Munique

Por Estadão - Estadão 4

Cinco partidas encerraram a disputa da 16ª rodada do Campeonato Alemão, nesta quarta-feira, com destaque para a vitória do Borussia Dortmund, por 3 a 0, sobre o Greuther Furth (lanterna, quatro pontos), com gols de Haaland (2) e Malen. Com o resultado, o time de Dortmund alcançou os 34 pontos, em segundo lugar, seis atrás do líder Bayern de Munique.

O Bayer Leverkusen, terceiro colocado (28 pontos), empatou, por 2 a 2, com o Hoffenheim, quarto (27), por 2 a 2. Schick abriu o placar para os anfitriões, aos 37 minutos do primeiro tempo, e ampliou aos 18 da etapa final. Os visitantes reagiram com Stiller, aos 35, e Dabbur, aos 38.

Quinto colocado, com 26 pontos, o Freiburg ficou no empate sem gols com o Union Berlin, oitavo classificado, com 24 pontos. Já o Leipzig (nono, com 22) perdeu um pouco mais de contato com os líderes, após só empatar com o Augsburg (16º, com 17), fora de casa, por 1 a 1. André Silva fez para os visitantes, aos 19 minutos, enquanto Caligiuri, de pênalti, empatou para os donos da casa, aos 41 minutos do segundo tempo.

Completando a rodada, o Borussia Monchengladbach (13º, 18) piorou sua situação no campeonato, ao perder em seu campo para o Eintracht Frankfurt (sétimo, 24) por 3 a 2. Neuhaus fez para o Monchengladbach, mas Borre e Lindstroem viraram para a equipe de Frankfurt. Bensebaini empatou para os anfitriões e Kamada definiu a vitória dos visitantes.

