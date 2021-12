Gabriel Martinelli marca, Arsenal supera o West Ham e já é o quarto no Inglês

Por Estadão - Estadão 7

Não faz muito tempo, o campeão olímpico Gabriel Martinelli pensava em deixar o Arsenal por causa das poucas oportunidades em Londres. Nesta quarta-feira, o atacante brasileiro de 20 anos abriu caminho de importante vitória da equipe sobre o West Ham, no Emirates Stadium, por 2 a 0, no Campeonato Inglês, colocando o time na quarta colocação.

O técnico Mikel Arteta o considera uma futura joia do Arsenal e pede tempo para que mostre todo seu potencial no clube. Desta forma, vem utilizando-o pouco, apostando nos experientes Lacazette e Aubameyang. A proteção é para não “queimar” o brasileiro, por isso um pedido de paciência do comandante.

Com Aubameyang afastado do jogo contra o West Ham por motivos disciplinares, o brasileiro revelado no Ituano iniciou entre os titulares mais uma vez e foi decisivo. Após receber de Lacazette, em velocidade, deu um tapa para tirar do goleiro e tirar o zero do marcador em um jogo até então duro para os mandantes.

O Arsenal ainda ficou perto de novo gol brasileiro já na reta final do confronto. Após cobrança de escanteio, Martinelli desviou de cabeça e o zagueiro Gabriel quase ampliou. Com expulsão no rival, os minutos finais foram de pressão. Lacazette perdeu um pênalti, mas Rowe ampliou quase no apito final, para bela festa de quem iniciou muito mal a temporada e agora engrena.

Com a boa vitória, o Arsenal somou 29 pontos, subindo para a quarta colocação que era justamente do West Ham, com 28. Ainda ultrapassou o Manchester United, com 27, mas o time de Cristiano Ronaldo fica com um jogo a menos – a visita ao Brentford foi adiada pelo surto de covid-19.

Ainda nesta quarta-feira, o Brighton foi superado em casa pelo Wolverhampton, por 1 a 0, e Crystal Palace e Southampton empataram por 2 a 2. Já Burnley x Watford também foi adiado por causa de casos de covid-19 no time visitante. O jogo marcado para o estádio Turf Moor ainda não tem uma nova data definida.

A 17ª rodada terá mais três partidas nesta quinta-feira: Leicester x Tottenham, Liverpool x Newcastle e Chelsea x Everton.

