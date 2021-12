Santos renova patrocínio por 2 anos com a Philco, agora também no time feminino

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Santos completará seis temporadas com patrocínio da Philco às costas da camisa. O clube anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato com a empresa de eletroeletrônicos por mais duas temporadas. A novidade é que a marca agora também estará estampada no uniforme do time feminino.

Continua depois da publicidade

“Santos FC e Philco até 2023! A Philco, marca de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, renovou o contrato de patrocínio com o Santos FC por mais dois anos”, informou o clube, sem revelar os valores da transação. No primeiro acordo, em maio de 2018, eram R$ 4 milhões por temporada.

“Muito importante ter essa renovação por dois anos, a primeira vez que isso acontece, demonstrando confiabilidade no Santos. É um patrocinador que está conosco desde 2018, sempre com renovações anuais e agora conseguimos ampliar o vínculo e ainda incluir o futebol feminino para podermos dar mais evidência e prestígio para a categoria”, comemorou o presidente Andres Rueda. “A Philco é uma grande e importante parceira e já está identificada com o Santos e nossa torcida.”

Advertisement

“Acreditamos no propósito maior do esporte, como forma de transformar vidas, então estamos muito felizes em reiterar nossa parceria com o clube e dar mais visibilidade para jogadoras cheias de talento”, disse Cristiane Clausen, diretora executiva da patrocinadora. “A Philco tem um compromisso com os consumidores brasileiros ao trazer inovações e ações que nos aproximem cada vez mais.”

Continua depois da publicidade

Além da Philco, o Santos conta com outros 10 patrocinadores. A ampliação do acordo com a empresa pode garantir um reforço de caixa na busca por reforços. Além de renovar com todos os jovens da base, o clube quer trazer até seis nomes para realizar uma temporada de 2022 com melhores resultados. O zagueiro Eduardo Bauermann, ex-América, já está contratado. Fábio Carille pediu ainda um armador, um volante, um atacante e laterais, pois perdeu Pará e Felipe Jonatan pode sair.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].