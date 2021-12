Correção: Martin Scorsese é homenageado com ala em universidade de cinema de NY

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A matéria enviada anteriormente não trazia o crédito da fonte, a agência Associated Press.

Continua depois da publicidade

Alma mater de Martin Scorsese, a Universidade de Nova York, está estabelecendo um instituto de cinema com o nome do cineasta após um presente de George Lucas e Mellody Hobson. A criação do Instituto Martin Scorsese de Artes Cinematográficas Globais foi anunciada nesta terça-feira, 14, pela Tisch School of the Arts da NYU.

O instituto incluirá um centro de produção virtual, o Departamento de Estudos Cinematográficos Martin Scorsese e apoio para bolsas de estudo – com auxílio escolar para aqueles selecionados como “bolsistas Scorsese”. Uma grande doação da Hobson/Lucas Family Foundation – a organização sem fins lucrativos do cineasta de Star Wars e sua esposa, Hobson, copresidente executiva da Ariel Investments e presidente da Starbucks Corporation – tornou o novo instituto possível.

Advertisement

“Esta é uma honra singular e notável para mim, agradeço ao meu velho e querido amigo George Lucas, sua esposa, Mellody Hobson, e sua maravilhosa fundação por esta honra”, disse Scorsese em um comunicado. “A generosidade de espírito e as ações deles são profundamente comoventes para mim. Eu só queria que meus pais estivessem por perto para ver isso. Eles teriam ficado muito orgulhosos.”

Continua depois da publicidade

Scorsese tem uma longa história com a NYU. Quando estudante, fez seus primeiros curtas lá, incluindo “The Big Shave”, de 1967, uma alegoria de seis minutos da Guerra do Vietnã em que um jovem raspa o rosto até se transformar em uma massa sangrenta. Fonte: Associated Press.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].