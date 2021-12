Aubameyang perde braçadeira de capitão do Arsenal após novo ato de indisciplina

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Ausência no último compromisso do Arsenal no Campeonato Inglês, Pierre-Emerick Aubameyang viu a sua punição ficar ainda mais séria. Através de um comunicado oficial divulgado nesta terça-feira, o clube de Londres informou que o atacante gabonês ficará novamente de fora dos relacionados para o compromisso desta quarta contra o West Ham, pela 17.ª rodada da competição nacional, e ainda perderá, de forma definitiva, a faixa de capitão.

Continua depois da publicidade

A série de punições, que começou com a ausência do jogador de 32 anos na vitória diante do Southampton, vem como consequência da violação do código de disciplina do time. Contudo, embora a infração tenha sido confirmada pelo técnico espanhol Mikel Arteta, a equipe londrina não deu mais detalhes sobre a natureza do incidente.

Na imprensa inglesa, a versão mais divulgada tem sido a do jornal The Athletic. O periódico explicou que Aubameyang foi liberado pelo Arsenal para viajar até a França com objetivo de resolver algumas questões pessoais – uma visita para a mãe, que está doente. No entanto, Aubameyang só retornou à Inglaterra na quinta-feira pela manhã e não pode participar do treinamento devido aos protocolos de covid-19. O gabonês precisava aguardar até que o seu teste PCR desse negativo.

Advertisement

“Após sua última violação disciplinar na semana passada, Pierre-Emerick Aubameyang não será mais o capitão do nosso clube e não será considerado para a relação para a partida de quarta-feira contra o West Ham United”, informou o Arsenal. “Esperamos que todos os nossos jogadores, principalmente o nosso capitão, trabalhem de acordo com as regras e padrões que estabelecemos”, concluiu.

Continua depois da publicidade

Aubameyang tem contrato com o Arsenal até 2023, mas acumula outras situações controversas além de gols. Não é possível descartar uma saída já que o atleta esteve na mira do Barcelona nos últimos anos e sabendo da necessidade do clube espanhol em buscar um novo centroavante.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].