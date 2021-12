Sergio Mallandro passa por harmonização facial e internautas fazem comparações

Por Estadão - Estadão 14

Sergio Mallandro ficou satisfeito com o resultado de uma intervenção estética que fez no rosto. Sem hesitar, o humorista decidiu compartilhar a transformação nas redes sociais nesta segunda-feira, dia 13. O artista publicou duas fotos, uma antes e outra depois da harmonização facial.

“Rá! É a ‘harmonizaçãozinha’ do Mallandro, é a harmonizaçãoZinha do Mallandro! To novinho, hein, to novinho to todo ‘nikolacagezinho'”, escreveu na legenda das imagens. O humorista aproveitou para agradecer aos profissionais responsáveis pela transformação.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram: “Rejuveneceu 20 anos”, disse um. Outros alegaram que ele está parecido com os cantores Silvio Brito e Dinho Ouro Preto. E teve quem comparasse Sergio Mallandro a outros artistas que já realizaram a harmonização facial, como Gretchen.

