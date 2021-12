Defesa Civil reconhece situação de emergência em mais municípios da BA e de MG

Por Estadão - Estadão 7

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência de mais dois municípios baianos – Porto Seguro e Prado – e dois mineiros – Poço Fundo e Ponte Nova, em razão das chuvas intensas que causam enchentes em várias cidades dos dois Estados. A Portaria está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 14.

Além desses, a portaria ainda reconhece situação de emergência nos municípios de Uarini (AM), em razão de estiagem; Caridade (CE), em razão da seca; Caicó, Felipe Guerra, Ipueira Seca e São Vicente, no Rio Grande do Norte, em razão da seca.

Recursos

Também foram publicadas no Diário Oficial da União novas portarias liberando recursos a municípios baianos para ações de Defesa Civil. Jiquiriçá receberá a transferência de R$ 1,126 milhão; Guaratinga, R$ 888,7 mil; Eunápolis, R$ 403,2 mil; Itambé, R$ 376,385 mil. Na segunda-feira, o Ministério do Desenvolvimento Regional já tinha autorizado o empenho e a transferência de recursos para seis municípios baianos: Ibicuí, Itamaraju, Eunápolis, Jucuruçu, Ruy Barbosa e Maragogipe.

