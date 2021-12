Guedes: Governo Biden vai acabar de forma desastrosa

Por Estadão - Estadão 14

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse acreditar que o governo de Joe Biden, nos Estados Unidos, “vai acabar de forma desastrosa” devido a uma má condução na política monetária.

O ministro disse que os bancos centrais do mundo inteiro estão “dormindo no volante” para conter a inflação, que é global. Em entrevista ao Canal Livre, da TV Bandeirantes, ele avaliou que a situação também é a mesma no caso do Banco Central Americano e, por isso, o governo Biden sofrerá as consequências. “Estão atuando com retardamento”, avaliou.

No caso brasileiro, Guedes disse que o BC, comandado por Roberto Campos Neto, “acordou primeiro” quando comparado com outras autoridades monetárias mundiais. “Confio muito no Roberto Campos e acho que ele se move mais rápido do que os outros.”

