Sem Neymar, Mbappe faz 2, PSG bate Monaco e continua tranquilo no Francês

O PSG continua sobrando no Campeonato Francês. Neste domingo, derrotou o Monaco por 2 a 0, no Parque dos Príncipes, pela 18ª rodada do Campeonato Francês. Na ausência de Neymar, Mbappe decidiu ao fazer os dois gols do duelo. O goleiro Donnarumma também teve grande atuação.

Com a vitória, O PSG chegou aos 45 pontos, na liderança isolada da competição. O Monaco, por outro lado, conheceu sua sexta derrota na competição e caiu para o oitavo lugar, com 26.

Sem Neymar, lesionado, o PSG enfim conseguiu vencer no Campeonato Francês. Desde quando o brasileiro se machucou, o Paris não havia vencido no torneio nacional, mas desencantou no início da noite deste domingo. Mas, apesar da derrota, o Monaco vendeu caro o revés.

O time visitante teve a primeira grande chance em um chute na trave de Diop. Após o susto, o PSG cresceu e abriu o placar aos 11 minutos, com Mbappe, em cobrança de pênalti, sofrido por Di María. O francês ainda fez o segundo, aos 44, depois de uma bela arrancada de Lionel Messi.

No segundo tempo, o Monaco partiu para cima e exigiu grandes defesas do goleiro Donnarumma. Enquanto Messi e Mbappe aterrorizavam o setor defensivo da equipe adversário, o arqueiro foi o grande responsável pela vitória do PSG por 2 a 0.

Mais seis jogos foram realizados neste domingo. O Olympique de Marselha assumiu a vice-liderança, com 32 pontos, ao bater o Strasbourg, sétimo, com 26, por 2 a 0, fora de casa. Além de contar com uma derrota do Rennes, por 2 a 1, diante do Nice, em pleno Roazhon Park.

O Rennes acabou ficando em terceiro, com 31 pontos e ainda viu o Nice encostar, com 30. O Angers perdeu a oportunidade de se aproximar ao perder para o Clermont, em casa, por 1 a 0.

Destaque também para o empate sem gols diante de Lille e Lyon, ambos estão brigando no meio da tabela de classificação. Já na luta contra o rebaixamento, o Metz venceu o Lorient, por 4 a 1, e o Bordeaux bateu o Troyes por 2 a 1.

