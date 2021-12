Brasil perde a primeira no Mundial de handebol e vai pegar Dinamarca nas quartas

Por Estadão - Estadão 8

A seleção brasileira feminina de handebol perdeu, neste domingo, pela primeira vez no Mundial, ao ser derrotado pelas anfitriãs, por 27 a 24, em duelo válido pela terceira rodada da segunda fase. Com este resultado, o Brasil ficou em segundo lugar e vai enfrentar a Dinamarca, nesta terça-feira.

Após cinco vitórias consecutivas, o Brasil perdeu para as atuais vice-campeãs mundiais em um duelo bastante disputado. O maior destaque da partida foi Navarro, goleira da seleção espanhola, autora de belas defesas durante o jogo. Do lado do Brasil, Jessica foi a melhor em quadra, com seis gols marcados.

Desde o início a Espanha esteve à frente no placar e abriu 8 a 4 de vantagem no placar. O Brasil forçou a marcação e levou as adversários ao erro, o que fez a diferença diminuir para 12 a 10 ao final do primeiro tempo. A produção dos ataques não foi boa. O Brasil marcou dez gols, após 28 tentativas, enquanto as espanholas converteram 12 de 27.

O Brasil voltou melhor na etapa final e logo empatou em 12 a 12. Daí em diante o equilíbrio foi total e o Brasil sentiu um pouco quando Giulia saiu machucada. A Espanha aproveitou, contou com boas defesa de Navarro e abriu 25 a 20. O Brasil ainda reagiu no fim, mas não conseguiu evitar a derrota.

Brasil volta a disputar a fase de quartas de final de um Mundial após oito anos. Foi eliminado nas oitavas em 2015 e na primeira fase em 2017 e 2019.

