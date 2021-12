Santos oficializa saída de Jean Mota para o Inter Miami, dos Estados Unidos

Por Estadão - Estadão 3

O Santos oficializou na tarde deste domingo a venda do meia Jean Mota ao Inter Miami, dos Estados Unidos. A saída do atleta já era esperada desde meados de outubro. A negociação rendeu ao time paulista cerca de R$ 2,8 milhões.

Jean Mota tinha contrato com o Santos até junho e já poderia assinar um pré-contrato. Ele tem 258 jogos com a camisa alvinegra e 20 gols marcados. Foi uma das peças chaves da equipe no vice-campeonato da Libertadores da América de 2020.

“O Clube deseja boa sorte no novo desafio e agradece o empenho e a dedicação nesse período em que vestiu o Manto Sagrado”, postou o Santos em suas páginas nas redes sociais.

O meia tem 28 anos e começou a carreira na Portuguesa. Jogou no Fortaleza, antes de assinar com o Santos, em 2016. Na ocasião, o clube paulista arcou com R$ 800 mil.

Além de Jean Mota, o Santos acertou também neste domingo a saída do zagueiro Danilo Boza. O time paulista não adquiriu o direito de compra e devolveu o atleta para o Mirassol, que disputará o Campeonato Paulista no início da próxima temporada.

