Bolsonaro e ministros estão na Bahia para sobrevoar áreas atingidas pelas chuvas

O presidente Jair Bolsonaro já desembarcou em Porto Seguro (BA), acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Cidadania, João Roma, e da Saúde, Marcelo Queiroga. Bolsonaro irá sobrevoar as áreas afetadas pelas fortes chuvas no Estado.

Após o sobrevoo, está prevista uma entrevista coletiva do presidente e do ministro Marinho, no Aeroporto de Porto Seguro.

