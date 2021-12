'Corra!' é eleito melhor roteiro do século por sindicato de roteiristas dos EUA

Por Estadão - Estadão 5

O roteiro do filme Corra! foi considerado o melhor do século 21 (até agora) em votação feita pelo Writers Guild of America West (WGA), sindicato que representa roteiristas de Hollywood, cujo resultado foi divulgado em 6 de dezembro.

Com direção de Jordan Peele e protagonizado por Daniel Kaluuya, o filme mostra a ocasião em que Chris, um homem negro, conhece a família de sua namorada, Rose (Allison Williams).

Alguns fatos, porém, lhe causam estranheza e indicam que nem tudo é o que parece na sequência do filme, que traz uma reflexão sobre o racismo.

Corra! é seguido por Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, com Jim Carrey e Kate Winstlet dando vida a um casal que busca apagar as memórias que têm um do outro, A Rede Social, que retrata a trajetória de Mark Zuckerberg para criar o Facebook, e Parasita, longa sul-coreano que venceu o Oscar em 2020.

O Brasil conta com apenas um representante na lista, Cidade de Deus, na 70ª colocação. O roteiro de Bráulio Mantovani, baseado no livro de Paulo Lins, traz personagens marcantes como Zé Pequeno (Dadinho), Buscapé, Bené e Cabeleira, chegou a ser indicado ao Oscar em 2004.

O filme também concorreu nas categorias de melhor diretor (Fernando Meirelles), melhor edição e melhor fotografia.

A lista com os 101 melhores roteiros de cinema do século 21 ainda conta com filmes como Pequena Miss Sunshine, Era Uma Vez em Hollywood, Juno, Divertida Mente, Whiplash, Up! Altas Aventuras, O Labirinto do Fauno, A Origem, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Os Incríveis, Birdman, 12 Anos de Escravidão, Pantera Negra, Boyhood, Procurando Nemo, Roma, O Lobo de Wall Street, A Viagem de Chihiro, Mad Max: Estrada da Fúria, O Discurso do Rei, O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel, Superbad – É Hoje, Infiltrado na Klan, La La Land, Borat, O Virgem de 40 Anos, Nomadland e Legalmente Loira.

Confira abaixo os 15 primeiros colocados.

1 – Corra (2017)

2 – Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004)

3 – A Rede Social (2010)

4 – Parasita (2019)

5 – Onde os Fracos Não Têm Vez (2007)

6 – Moonlight (2016)

7 – Sangue Negro (2007)

8 – Bastardos Inglórios (2009)

9 – Quase Famosos (2000)

10 – Amnésia (2000)

11 – Adaptação (2002)

12 – Missão Madrinha de Casamento (2011)

13 – O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

14 – Os Excêntricos Tenenbaums (2001)

15 – Sideways – Entre Umas e Outras (2004)

