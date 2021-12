Bolsonaro: vamos liberar recursos do FGTS para Bahia e Minas

Por Estadão - Estadão 10

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã de hoje (11) que a Caixa irá liberar o saque do FGTS para moradores de áreas atingidas por enchentes no Sul da Bahia e norte de Minas. A liberação dos recursos, porém, depende de indicação prévia por parte das prefeituras que decretarem estado de calamidade pública.

“Tivemos há aproximadamente 48 horas uma catástrofe no sul da Bahia e norte de Minas. Em torno de 55 municípios foram atingidos, com enchentes, destruição de obras viárias. De imediato determinamos ao ministro Rogério Marinho e João Roma pra assumir a vanguarda do que pode ser feito pros nossos irmãos, bem como também o ministro Braga Netto”, disse Bolsonaro, após participar de evento na Escola Naval, no Rio. “Estamos prontos para colaborar, mas precisamos ser provocados pelos respectivos governadores ou prefeitos”

Ao lado dele, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que o saque poderá ser feito em até cinco dias após a indicação das prefeituras. “O que precisa agora são as prefeituras indicarem os bairros – ou é toda a cidade, ou é parte. Ao fazer isso, nós pagamos em até cinco dias, utilizando agências, lotéricos, correspondentes ou aplicativo Caixa TEM”, afirmou Guimarães, que ressaltou que o saque será do valor que houver em conta, até o limite de R$ 6.220,00.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

