Com cinco jogadores, campeão Atlético-MG domina 'esvaziado' Prêmio Brasileirão

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Com cinco jogadores mais o técnico Cuca, o campeão Atlético-MG dominou a seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro. A lista foi anunciada na noite desta sexta-feira durante o esvaziado Prêmio Brasileirão – apenas metade dos 12 escolhidos foi à sede da CBF receber a honraria.

Continua depois da publicidade

A seleção dos melhores do campeonato tem Weverton (Palmeiras); Yago Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético) e Guilherme Arana (Atlético); Edenilson (Internacional), Jair (Atlético), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernandez (Atlético); Hulk (Atlético) e Michael (Flamengo), além do técnico Cuca (Atlético). O artilheiro Hulk foi escolhido o craque do campeonato. O meia André, do Fluminense, foi escolhido o jogador revelação.

A cerimônia realizada na Barra da Tijuca foi marcada pela baixa presença de atletas, algo bem diferente do que foi visto em outros anos. Apesar de dominar a seleção do campeonato, nenhum jogador do Atlético apareceu para receber a premiação. Isso porque o time ficou concentrado em Belo Horizonte para a primeira partida das finais da Copa do Brasil, que acontece no domingo, diante do Athletico.

Advertisement

Assim, quem mais marcou presença foram os jogadores do Palmeiras – Weverton, Gustavo Gómez e Raphael Veiga foram receber o prêmio. Yago Pikachu, Edenilson e Michael foram os outros que apareceram.

Continua depois da publicidade

“Individualmente foi um ano muito bom. Acredito que, na questão de números, tenha sido minha melhor temporada. Aflorei mais meu lado ofensivo, e pra mim foi muito bom. Alcançar a seleção foi um sonho incrível”, disse o colorado Edenilson ao chegar à sede da CBF. “Como time, Internacional, queríamos vaga na Libertadores e uma melhor posição na tabela. Acho que é o que o clube merece e camisa pede, mas a gente falhou.”

Apesar da baixa adesão à festa e dos altos e baixos do campeonato, o presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues fez um discurso exaltando a temporada. Baiano de Vitória da Conquista, ele ainda brincou sobre o que espera do próximo ano, que terminará com a Copa do Mundo do Catar. “Se me permitem o trocadilho, espero que 2022 seja mais um ano de vitórias e conquistas para o nosso futebol.”

O dirigente, contudo, reconheceu o momento conturbado por que passa a arbitragem brasileira, que recebeu fortes críticas em relação à atuação do VAR. “Em que pese os altos investimentos realizados pela CBF em tecnologia e treinamento, temos a consciência de que as melhorias são necessárias e urgentes”, afirmou Rodrigues.

Continua depois da publicidade

Além da seleção dos melhores, o Prêmio Brasileirão também concedeu outros troféus. Equipe mais disciplinada, o Corinthians recebeu o Troféu Fair Play. O time teve média de 11 faltas por jogo e recebeu “apenas” 61 cartões amarelos ao longo das 38 rodadas do Brasileirão.

O zagueiro Klaus e o massagista do Ceará, seu Orlando, por sua vez, receberam o prêmio “não é só futebol”. Foi uma homenagem da CBF ao fato de que, enquanto se recuperava de uma lesão, o defensor decidiu ajudar na alfabetização o funcionário. Orlando se emocionou ao receber o prêmio.

Bruno Arleu foi escolhido o melhor árbitro, com Fabricio Vilarinho e Guilherme Camilo apontados como os melhores assistentes. Daniel Bins foi considerado o melhor árbitro de vídeo. E o gol de Michael diante da Chapecoense foi eleito o mais bonito da competição.

Márcio Dolzan

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].