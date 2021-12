Justiça prorroga por 90 dias emprego da Força Nacional em Boa Vista

Por Estadão - Estadão 8

O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Boa Vista (RR). Segundo Portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 10, a Força Nacional poderá atuar na região por mais 90 dias, no período de 14 de dezembro a 13 de março de 2022. A operação terá o apoio logístico do órgão demandante e o prazo de apoio poderá ser prorrogado, se solicitado.

Sandra Manfrini

Estadao Conteudo

