Sem valer nada, Sport e Athletico-PR empatam por 1 a 1 na Arena Pernambuco

No único jogo sem valer nada nesta 38ª rodada, a última e decisiva do Campeonato Brasileiro, Sport e Athletico-PR empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira à noite, na Arena Pernambuco. Já rebaixado, o Sport fechou sua campanha em penúltimo lugar com 38 pontos. O Athletico somou 47, em 14º, mas já estava livre de qualquer ameaça de queda para a Série B.

Campeão da Copa Sul-Americana, o Athletico garantiu uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2022. Agora mira o título da Copa do Brasil. Os dois jogos finais contra o Atlético-MG vão ser realizados nos próximos dias. No domingo, o palco será o Mineirão, em Belo Horizonte, e a volta vai acontecer na Arena da Baixada, em Curitiba, na quarta-feira).

O técnico Alberto Valentim nem viajou com a delegação para este jogo no Recife e o comando do time paranaense ficou a cargo do auxiliar James Freitas. Entrou em campo recheado de jovens e armado no esquema 3-5-2. Do lado do Sport, sem o meia Hernanes, que nem foi relacionado, Gustavo Florentín armou o time no 4-4-2.

O jogo começou truncado, com os dois times se estudando bastante. Aos poucos, porém, o Sport se soltou mais, dominou as ações do meio-campo e passou a buscar o gol. Este saiu aos 28 minutos, quando Mikael recebeu a bola na área entre dois marcadores e, mesmo assim, fez o giro e balançou as redes.

Mas o Athletico não se entregou, passando a tocar a bola com mais velocidade. O empate saiu aos 42 minutos, depois de um chute forte de Jaderson e que o goleiro Carlos Eduardo rebateu. O ala-direito Khellven ficou sozinho na pequena área e só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes.

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. O Athletico até avançou um pouco sua marcação, mas acabou falhando na defesa e quase sofreu o segundo gol. O Sport teve um pênalti a seu favor, cometido por Luan Patrick em cima de Gustavo Oliveira. O zagueiro pisou no pé do adversário e o VAR confirmou a falta dentro da área. Na cobrança, porém, Everton Felipe foi devagar para a bola e o goleiro Bento caiu no canto direito para defender.

A partir dos 20 minutos, os dois técnicos começaram a processar as alterações e o ritmo de jogo caiu. Tudo caminhava para o empate. E ficou tudo igual mesmo.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 ATHLETICO

SPORT – Carlos Eduardo; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Sander; Ronaldo Henrique, Pedro Victor (Cristiano), Gustavo Oliveira (Flávio Souza) e Everton Felipe (Ítalo); Paulinho Moccelin (Luciano Juba) e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

ATHLETICO-PR – Bento; Luan Patrick, João Vialle e Lucas Fasson; Khellven, Juninho, Jader (Daniel Cruz), Pedrinho (Pierre) e Márcio Azevedo (Vinícius Kaue); Jaderson (Julimar) e Mingotti (Bissoli). Técnico: James Freitas.

GOLS – Mikael aos 28 e Khellven aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Everton Felipe (Sport). Márcio Azevedo (Athletico).

RENDA – R$ 41.295,00.

PÚBLICO – 4.215 pagantes.

LOCAL – Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

