Brasil se aproxima dos padrões e boas práticas da OCDE, diz secretário-geral

O secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, afirmou nesta quinta-feira, 9, que o Brasil se aproxima dos padrões e boas práticas da entidade no combate à corrupção. A fala foi feita em vídeo gravado para a solenidade do Dia Internacional Contra a Corrupção 2021, que acontece no Palácio do Planalto com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.

De acordo com Cormann, o Brasil tem conseguido promover reformas significativas, sobretudo no combate à corrupção. “Um aspecto chave para a OCDE”, disse o secretário-geral.

“Corrupção é ameaça ao crescimento sustentável. Combate à corrupção não é apenas detectar e sancionar casos criminais. É também fortalecer instituições para se tornarem resilientes contra casos de corrupção”, acrescentou Cormann. “No futuro, trabalharemos em uma revisão mais abrangente de políticas de integridade no Brasil. A OCDE vai apoiá-los em cada etapa do caminho.”

O Brasil almeja uma vaga no grupo, mas ainda aguarda o aval à entrada.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

