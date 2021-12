Bolsonaro retoma ataques a Alexandre de Moraes e diz que ministro comete 'abusos'

Por Estadão - Estadão 9

Quase três meses após a publicação da chamada “declaração à nação”, em que selou uma trégua temporária com os outros poderes, o presidente Jair Bolsonaro retomou nesta quarta-feira ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na avaliação do chefe do Executivo, o magistrado comete “abusos” e “está no quintal de casa”.

Em entrevista à Gazeta do Povo, Bolsonaro criticou a decisão de Moraes de abrir inquérito sobre a live em que o presidente fez uma falsa relação entre vacinas contra covid-19 e Aids.

“É um abuso. É o que eu disse: ele está no quintal de casa. Será que ele vai entrar? Será que ele vai ter coragem de entrar? Não é um desafio para ele. Quem tá avançando é ele, não sou eu”, declarou o chefe do Executivo, que ainda voltou a criticar a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, também autorizada por Moraes. “Isso é uma violência.”

O presidente também disse, sem detalhar, que há pessoas cruzando as quatro linhas da Constituição. “Estamos cada vez mais nos preparando para buscar o ponto de inflexão nisso, que não chegou ainda. Espero que essas pessoas não avancem mais.”

Ainda sobre o STF, Bolsonaro afirmou que seu mais recente indicado à Corte, André Mendonça, aprovado na semana passada pelo Senado, votará com o governo no julgamento do marco temporal – ou seja, contra a revisão do atual entendimento da lei.

