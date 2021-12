Após boa atuação em Curitiba, garotos do Palmeiras se preparam para encarar Ceará

Por Estadão - Estadão 9

Com boa atuação no empate sem gols diante do Athetico-PR, em Curitiba, os garotos da base do Palmeiras voltaram aos treinos nesta terça-feira, quando iniciaram a preparação para a última partida no Campeonato Brasileiro, quinta-feira, às 21h30, contra o Ceará, na Arena Barueri, pela 38ª e última rodada da competição.

O meio-campista Pedro Bicalho, apontado como uma das joias para o futuro, falou, nesta terça-feira, da felicidade em ter a oportunidade de atuar na equipe principal. Ele soma cinco partidas. “Está sendo muito bom. Trabalhamos no sub-20 visando essa chance e, graças a Deus, nosso time profissional foi campeão da Libertadores e a gente tem conseguido deixar um legado bom, que é honrar a camisa do Palmeiras nestes jogos.”

O elenco volta a treinar na Academia de Futebol na tarde desta quarta-feira, quando o técnico Paulo Victor Gomes vai definir a formação para o duelo com o Ceará. O Palmeiras tem 63 pontos na tabela e está matematicamente garantido na terceira posição, atrás apenas de Atlético-MG e Flamengo.

FELIPE MELO – o volante, que não teve seu contrato renovado com o clube, será homenageado pela torcida organizada Mancha Alviverde, nesta sexta-feira, às 15h. O jogador estará presente à quadra da torcida. Os torcedores que quiserem ir ao local deverão levar um quilo de alimento não perecível. As doações serão usadas em ações sociais.

