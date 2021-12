Real derrota Internazionale e termina em primeiro no Grupo D da Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Real Madrid garantiu o primeiro lugar no Grupo D da Liga dos Campeões, ao derrotar a Internazionale, nesta terça-feira, em Madri, por 2 a 0, em duelo válido pela sexta e última rodada. As duas equipes, que já tinham vaga assegurada nas oitavas de final, vão esperar o sorteio de segunda-feira para saberem seus adversários no mata-mata.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o time espanhol vai para o pote 1 no sorteio e vai fugir, pelo menos na primeira rodada do mata-mata, de um adversário teoricamente mais difícil.

Com bela atuação do quarteto brasileiro formado por Eder Militão, Casemiro, Rodrygo e Vinicius Junior, o Real dominou a partida e praticamente não deu opções para o rival italiano, somando a nona vitória consecutiva.

Advertisement

O Real marcou um gol em cada tempo. E os dois foram muito bonitos. O primeiro foi do alemão Toni Kroos, aos 17 minutos da primeira etapa, ao receber do brasileiro Rodrygo e mandar uma bomba de fora da área, sem defesa para o goleiro Handanovic.

Continua depois da publicidade

Na segunda etapa, o espanhol Asensio foi ainda mais talentoso que Kroos, ao fazer o segundo gol do Real, em uma finalização de rara felicidade, aos 34 minutos.

No outro duelo do grupo, nesta terça-feira, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Sheriff , da Moldávia, empataram por 1 a 1. O brasileiro Fernando abriu o placar, aos 42 minutos da primeira etapa para os anfitriões ucranianos, enquanto Nikolov empatou aos 48 da etapa final para os visitantes.

Desta forma, o Sheriff, em sua primeira participação na principal competição de clubes da Europa, terminou em terceiro, com sete pontos, enquanto o Shakhtar somou apenas dois.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].