Com Jorginho, IFFHS divulga seleção dos melhores jogadores do mundo em 2021

A Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês) divulgou nesta terça-feira a seleção de 2021, que conta com o volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho, do Chelsea, e o craque argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, vencedor da Bola de Ouro, prêmio dado pela revista francesa France Football.

O catarinense, que no ano passado participou da conquista da Liga dos Campeões da Europa, pelo clube inglês, e da Eurocopa, pela seleção da Itália, é o único jogador nascido no Brasil a integrar a relação de 11 jogadores da equipe ideal da IFFHS, que é montada a partir de um conjunto de estatísticas levantadas pela instituição.

Messi, por sua vez, é um dos cinco jogadores que figuram pelo segundo ano seguido na seleção da entidade, junto com o atacante português Cristiano Ronaldo, agora no Manchester United, o polivalente lateral-esquerdo canadense Alphonso Davies e o atacante polonês Robert Lewandowski, ambos do Bayern de Munique, e o meia belga Kevin De Bruyne, do Manchester City.

A equipe ideal de 2021, que foi alinhada em sistema 4-3-3, ainda conta com o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, o lateral-direito marroquino Achraf Hakimi, também da equipe francesa,

o zagueiro italiano Leonardo Bonucci, da Juventus, o zagueiro português Ruben Dias, do Manchester City, e o atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Em relação ao time de 2020, cinco jogadores tiveram os nomes repetidos: Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

Confira a seleção da IFFHS de 2021:

Goleiro – Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain-FRA);

Laterais – Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain-FRA) e Alphonso Davies (Bayern de Munique-ALE);

Zagueiros – Leonardo Bonucci (Juventus-ITA) e Rúben Dias (Manchester City-ING);

Meio-campistas – Jorginho (Chelsea-ING), Lionel Messi (Paris Saint-Germain-FRA) e Kevin De Bruyne (Manchester City-ING);

Atacantes – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-FRA), Robert Lewandowski (Bayern de Munique-ALE) e Cristiano Ronaldo (Manchester United-ING).

