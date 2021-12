Cuiabá supera Fortaleza em casa e encaminha permanência na Série A do Brasileirão

Por Estadão - Estadão 6

O Cuiabá conquistou uma vitória difícil, mas fundamental para sua permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, recebeu o Fortaleza na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 37ª rodada, e venceu por 1 a 0. Após primeiro tempo dominante e com gol de Elton no começo, os donos da casa seguraram bem a forte pressão cearense e garantiram o resultado.

A vitória faz com que o Cuiabá chegue aos 46 pontos, em 15º lugar, posição que garante vaga à Copa Sul-Americana. Basta um empate diante do Santos, na Vila Belmiro, para não depender de outros resultados na última rodada. O Fortaleza, já garantido na fase de grupos da Libertadores, segue com 55, na quinta colocação, e vai se despedir em casa diante do Bahia, que luta contra o descenso.

O jogo começou disputado e sem finalizações. Mas logo aos oito minutos, o Cuiabá teve um pênalti após Jackson atropelar Felipe Marques dentro da área. Na cobrança, Elton demonstrou muita tranquilidade, caminhou lentamente e finalizou rasteiro, deslocando o goleiro Marcelo Boeck.

O Cuiabá, que começou melhor, passou a ter mais controle do jogo após o gol. Com marcação alta, ainda arriscou chutes com Elton, Felipe Marques e Max. O Fortaleza segurou o ritmo do Cuiabá na parte final, aumentou a posse de bola, mas não conseguiu finalizar.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza teve mudanças de jogadores e de postura. Em cerca de dez minutos, conseguiu ter suas três primeiras finalizações na partida, com Tite e Wellington Paulista, duas vezes, mas sem muito perigo.

O time cearense passou a dominar as ações do jogo e não saiu do setor ofensivo, encontrando um Cuiabá totalmente recuado. Em uma chance mais real, David invadiu a área no lado esquerdo e finalizou para boa defesa de Walter. Apesar da pressão, o Cuiabá se defendeu bem, teve algumas boas chegadas ao ataque nos minutos finais e garantiu os três pontos com apoio de sua torcida.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 FORTALEZA

CUIABÁ – Walter; Lucas Ramon (Anderson Conceição), Paulão (Marllon), Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê (Auremir), Max (Rafael Gava) e Felipe Marques; Jonathan Cafu (Cabrera) e Elton. Técnico: Jorginho.

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Jackson (Tinga), Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Matheus Jussa, Lucas Lima (Romarinho) e Bruno Melo (Osvaldo); Depietri (David) e Wellington Paulista (Robson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Elton (pênalti), aos oito minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Paulão e Camilo (Cuiabá). Jackson e Matheus Jussa (Fortaleza).

ÁRBITRO – Héber Roberto Lopes (SC).

PÚBLICO – 15.923 pagantes.

RENDA – Não informada.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

