Richarlison marca três gols para valer um em virada do Everton sobre o Arsenal

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Em uma partida extremamente nervosa, com direito a protesto da torcida e dois gols anulados pelo VAR do brasileiro Richarlison, o Everton conquistou uma sensacional vitória de virada, nesta segunda-feira, em Liverpool, sobre o Arsenal, por 2 a 1, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o Everton encerra uma sequência de oito partidas sem vitória e pula para a 12ª colocação do Inglês, com 18 pontos, enquanto o Arsenal continua com 23, em 13º.

Quando a fase é ruim, tudo dá errado. O Everton teve bons momentos na primeira etapa, mas o placar de 0 a 0 fez parte da torcida deixar o estádio, em protesto, aos 27 minutos. Richarlison marcou aos 44, mas o lance foi anulado pelo VAR. Para piorar, o Arsenal abriu o placar, aos 47, com Oedegaard, que acertou belo chute, após cruzamento da esquerda de Tierney.

Advertisement

A etapa final começou com o mesmo panorama. O Everton, pressionado, tentou o ataque, mas não tinha sucesso. O Arsenal era mais perigoso. Richarlison, aos 13, teve mais um gol anulado pelo VAR. Mas, de tanto insistir, o atacante conseguiu empatar, ao aproveitar um rebote vindo do travessão.

Continua depois da publicidade

Com a igualdade no placar, o Arsenal foi ao ataque e esteve perto da vitória. Nketiah acertou a trave e Oedegaard teve suas finalizações travadas em duas boas oportunidades. Porém, a virada veio de forma sensacional. Aos 47, Andre Gomes puxou o contra-ataque e tocou para Gray acertar uma bomba de fora da área.

Nos seis minutos de acréscimos, as duas equipes tiveram mais oportunidades para mexerem no placar, mas a vitória ficou mesmo para o time de Liverpool.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].