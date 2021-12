Calderano perde na semifinal e leva bronze no WTT Cup Finals

Por Estadão - Estadão 7

O mesa-tenista Hugo Calderano perdeu para o japonês Tomokazu Harimoto, número 5 do mundo, e ficou com a medalha de bronze no WTT Cup Finals, uma das principais competições do circuito do tênis de mesa. Na semifinal, o brasileiro foi superado por 4 sets a 1, com parciais de 6/11, 9/11, 16/14, 11/5 e 11/3.

O WTT Cup Finals é o torneio que encerra a temporada e conta com os 16 melhores mesa-tenistas da temporada, em Cingapura. O evento substitui o ITTF Grand Finals neste ano, quando o circuito internacional passou por algumas mudanças.

Em grande fase, Calderano disputou duas partidas nesta segunda-feira. Na primeira, superou o nigeriano Quadri Aruna, 13º do ranking mundial, por 11/6, 6/11, 11/8 e 11/4. Mas, na sequência, o atual número quatro do mundo não conseguiu repetiu a boa performance.

O retrospecto era favorável ao japonês. Harimoto venceu três das quatro partidas entre os dois. A única vitória do brasileiro ocorreu no Aberto do Catar, em 2018, torneio em que terminou com o vice-campeonato. Na ocasião, foi batido na final por Fan Zhendong, atual número 1 do mundo, que será o rival de Harimoto na final do WTT Cup Finals.

Apesar da derrota na semifinal, Calderano encerra 2021 como a melhor temporada de sua carreira. Além de finalizar o ano como número quatro do mundo, obteve bons resultados nas principais competições da modalidade na temporada.

Na Olimpíada de Tóquio, alcançou as oitavas de final, seu melhor resultado até agora numa edição dos Jogos. Ele fez história no Mundial, ao atingir as quartas de final, algo que nenhum brasileiro havia obtido até então.

No próprio WTT Cup Finals, ele pôde comemorar o bronze e também a vitória sobre o chinês Lin Gaoyuan, sétimo do ranking, nas oitavas de final. Foi um dos maiores triunfos do brasileiro, acostumado a sofrer e perder diante de rivais da China.

