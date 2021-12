José Aldo vence Rob Font, celebra 3ª vitória seguida e desafia Dillashaw

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

José Aldo venceu na madrugada deste domingo, no UFC Vegas 44, sua terceira luta seguida no peso-galo, categoria com competidores de até 61 kg, e alimentou o sonho de brigar pelo cinturão. O rival derrotado desta vez foi Rob Font, o número 4 da categoria, em um duelo de cinco rounds encerrado com triunfo brasileiro por decisão unânime.

Continua depois da publicidade

Antes da vitória deste final de semana, Aldo bateu Marlon Vera e Pedro Munhoz. Com a boa sequência, a próxima atualização do ranking deve colocá-lo pelo menos na quarta colocação, ultrapassando Font. Agora, o objetivo do brasileiro é conseguir uma luta contra T.J. Dillashaw, atual segundo colocado do ranking, liderado interinamente por Petr Yan, que aguarda a unificação do cinturão contra Aljamain Sterling.

“O Rob Font é um cara muito duro, a gente sabia a qualidade dele, mas estou atrás do meu sonho, quero ser campeão desta categoria e ninguém vai me parar. Estou treinando um pouco de tudo. A gente botou na cabeça que tenho que ser um atleta de MMA completo. A gente vem trabalhando muito na Marinha. Na próxima queria lutar pelo título, mas não sei como vai ser, então acho que eu o Dillashaw estamos aí, e uma luta entre eu e T.J. Dillashaw seria espetacular”, comentou Aldo ainda no octógono.

Advertisement

Alguns minutos antes de desafiar Dillashaw, o Rei do Rio travou uma luta consistente contra Font. Preciso e veloz no primeiro assalto, o norte-americano acertou muitos golpes, mas foi surpreendido nos segundos finais ao ser atingido por uma sequência de direto e jab. A segunda etapa foi mais equilibrada, mas com um roteiro parecido com o da primeira, novamente com Aldo sofrendo no início e reagindo no final.

Continua depois da publicidade

Na terceira parcial, Aldo confiou em chutes baixos, conforme orientação de seu treinador André Pederneiras, antes de levar Font ao solo. Quando os dois voltaram para a trocação, o brasileiro acertou bons chutes. Já o quarto round teve controle de Aldo na luta de chão durante a maior parte do tempo, enquanto o quinto foi conduzido com inteligência. O norte-americano adotou uma postura ofensiva, pois sabia que estava em desvantagem, mas o manauara aguentou os golpes e voltou a levar a luta ao solo, retomando o controle. Assim, foi declarado vitorioso em decisão unânime.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].