Reino Unido amplia restrições a viagens por preocupação com ômicron

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

O governo do Reino Unido apertou as restrições a viagens neste sábado, 4, afirmando que todos os passageiros que forem à Inglaterra precisarão fazer um teste de covid-19 antes de embarcar nos seus voos. O secretário de Saúde, Sajid Javid, disse que as novas regras começam a valer nesta terça-feira às 4h da manhã (horário local). “À luz dos dados mais recentes, estamos tomando novas medidas para reduzir a incursão da variante ômicron”, afirmou o secretário em publicação no Twitter.

Continua depois da publicidade

Javid também acrescentou a Nigéria à lista vermelha de viagens do Reino Unido, o que significa que passageiros que chegarem do país serão banidos, exceto em caso de residentes do Reino Unido ou da Irlanda, e estes precisarão se isolar em espaços de quarentena designados. Ele afirmou que há um “número significativo” de casos de Ômicron ligados a viagens à Nigéria, com 27 casos encontrados na Inglaterra.

Também no Reino Unido, o partido trabalhista, de oposição, reclamou à polícia das festas de Natal realizadas pela equipe do primeiro-ministro, Boris Johnson, no ano passado, quebrando regras de isolamento.

Advertisement

EUA

Continua depois da publicidade

Nos Estados Unidos, o Estado de Nova York anunciou três novos casos da variante Ômicron neste sábado, levando o número total de casos no estado ligados à nova variante para oito. “A variante Ômicron está aqui, e como previsto estamos vendo o início da transmissão comunitária”, disse a comissária de Saúde do Estado, Mary Bassett, em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].