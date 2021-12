Após derrota na Davis, Djokovic ainda não sabe se jogará o Aberto da Austrália

Por Estadão - Estadão 7

A eliminação da Sérvia na semifinal da Copa Davis marcou também o encerramento da temporada para Novak Djokovic. E após disputar seu último jogo no ano, o sérvio ainda não fala abertamente sobre seus planos para 2022. Ainda não sabe se disputará ou não o Aberto da Austrália, que acontece entre 17 e 30 de janeiro. Isso porque as autoridades locais pretendem exigir o comprovante de vacinação para os tenistas participantes, medida que está sendo corroborada pela organização do torneio. O número 1 do mundo e nove vezes campeão em Melbourne preferiu não revelar publicamente se está vacinado ou não.

“Vou tentar usar os próximos dias apenas para me recuperar e esquecer o tênis. Então, agora entendo que vocês queiram algumas respostas sobre quando começo a temporada e como eu começo. Mas estou muito cansado desta temporada e de todo este ano, então prefiro apenas me limitar a passar um tempo com a família e ter uma reabilitação, então vamos ver o que o futuro traz”, disse Djokovic.

“Eu sei o que vocês querem e não vou dar uma resposta. Eu sei o que querem me perguntar. Mas vocês serão informados. Isso é tudo que posso dizer. Eu não posso te dar nenhuma data. Obviamente, o Australian Open está chegando, então vocês saberão em breve”, prosseguiu.

Vencedor dos três primeiros Grand Slam de 2021, Djokovic sofreu derrotas duras no segundo semestre, nas semifinais da Olimpíada de Tóquio-2020 e do ATP Finals, e também na decisão do US Open. “A minha temporada terminou hoje, então não me arrependo de nenhum torneio que joguei. Dei o meu melhor, como sempre faço. Infelizmente não foi desta vez. Uma vitória simples não foi suficiente. Esse tipo de competição é cruel de certa forma porque requer apenas que você ganhe todas as partidas que jogar ou mesmo todos os sets, porque isso conta. Há muitas coisas que podemos melhorar individualmente e como equipe. Mas o objetivo é sempre ir longe na Copa Davis, porque todos nos preocupamos em jogar pela nossa equipe”.

