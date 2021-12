Milan faz dois gols em menos de 20 minutos, vence Salernitana e pressiona Napoli

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Após se recuperar de um momento ruim no Campeonato Italiano ao vencer o Genoa na quarta-feira, o Milan deu sequência à reação neste sábado e venceu mais uma. Com gols marcados por Kessié e Saelemaekers em menos de 20 minutos de jogo, o time milanista venceu o Salernitana por 2 a 0, no San Siro, em jogo que abriu a 16ª rodada.

Continua depois da publicidade

O resultado deixa o time comandado por Stefano Pioli na liderança provisória da liga italiana, com 38 pontos, dois a mais que o Napoli, que joga no final da tarde contra o Atalanta. Já o Salernitana continua na última colocação, com apenas oito pontos.

Em campo, o Milan soube aproveitar bem as limitações do adversário para começar a construir a vitória logo nos primeiro momentos da partida. Com apenas cinco minutos de bola rolando, Kessié chutou com o pé esquerdo do meio da área e acertou o lado direito do gol defendido por Belec.

Advertisement

Após ver o jovem Pietro Pellegri, de 20 anos, sair de campo lesionado ainda aos 15 minutos, a equipe rossonera se recompôs com Rade Krunic no setor ofensivo e caminhou rumo ao segundo gol. Aos 18 minutos, Alexis Saelemaekers recebeu assistência de Brahim Díaz, pelo lado direito da área, e ampliou.

Continua depois da publicidade

Com uma atuação consistente, o Milan fechou o primeiro tempo sem sofrer sustos e foi tranquilo para o intervalo. O segundo tempo não foi muito diferente, com o Salernitana dominado e sofrendo na defesa. Belec teve que fazer algumas boas defesas para evitar que o placar fosse maior.

Recuperado no italiano, o Milan volta a campo na próxima terça-feira em busca de avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões. Com apenas quatro pontos no Grupo B, precisa vencer o líder Liverpool na terça-feira e contar com um tropeço do Porto, segundo colocado, com cinco pontos, para conseguir a vaga.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].