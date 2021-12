Croácia derrota a Sérvia de Djokovic na semifinal Copa Davis

Por Estadão - Estadão 7

A Croácia derrotou, nesta sexta-feira, a Sérvia, em Madri, e garantiu vaga na final da Copa Davis. Mate Pavic e Nikola Mektic, que formam a melhor dupla do ano, foram os responsáveis pela vitória decisiva, após cada país vencer uma partida de simples. Com o resultado, a Croácia fecha a série por 2 a 1 e disputará a final da Copa Davis no próximo domingo, contra Alemanha ou Federação Russa de Tênis.

Dono de nove títulos na temporada, Pavic e Mektic precisaram de 1h12 de partida para derrotarem Novak Djokovic e Filip Krajinovic, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Campeã em 2005 e 2018, além de um vice-campeonato em 2016, a Croácia venceu pela primeira vez os sérvios, após duas derrotas na competição.

A vitória croata teve como destaque o triunfo de Borna Gojo, 279º do ranking, que surpreendeu o número 33 do mundo Dusan Lajovic na abertura do confronto, ao vencer por 4/6, 6/3 e 6/2. Djokovic empatou a série ao bater Mario Cilic por 6/4 e 6/2.

A partida de duplas foi marcada por um início de domínio dos sacadores. A única quebra de serviço ocorreu quando os croatas já venciam por 6/5. No segundo set, Pavic e Mektic não deram oportunidade aos sérvios. A dupla da Croácia conseguiu quebrar o serviço tanto de Krajinovic como de Djokovic e somar cinco games seguidos a favor para terminar a disputa.

