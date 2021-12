STJD adverte Dudu e Fred e pune Deyverson por confusão em Flu x Palmeiras

Por Estadão - Estadão 7

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) advertiu nesta sexta-feira os atacantes Dudu, do Palmeiras, e Fred, do Fluminense, e aplicou suspensão de um jogo no atacante Deyverson, o herói da equipe paulista na conquista do tricampeonato da Copa Libertadores, no sábado passado.

As decisões são consequência da confusão ocorrida na partida entre as duas equipes, no dia 14 de novembro, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. Os minutos finais da vitória do Flu por 2 a 1 foram quentes em campo e acabaram desovando em confusão envolvendo vários jogadores assim que o jogo acabou.

Deyverson, que não entrou na partida, invadiu o gramado para tirar satisfações com Samuel Xavier, que havia discutido com Dudu momentos antes. Houve muita discussão e empurra-empurra envolvendo também o zagueiro David Braz e Fred, ambos da equipe carioca. Dudu, pouco antes do apito final, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O palmeirense e Fred foram apenas advertidos pelos auditores do STJD. Assim, o jogador está liberado para defender o Fluminense na partida contra o Bahia, no domingo. A equipe carioca busca confirmar sua vaga na Copa Libertadores, se possível diretamente na fase de grupos.

Como Deyverson foi expulso de campo e já cumpriu a suspensão automática, o atacante poderia defender o Palmeiras contra o Athletico-PR, na segunda-feira. Mas os titulares do time paulista, incluindo Dudu e Deyverson, já foram liberados após a conquista da Libertadores. O Palmeiras será representado por reservas e jovens jogadores nas últimas duas partidas do Brasileirão.

FOTO DO TÍTULO – Um dia após uma festa fechada do clube paulista, pelo título da Libertadores, elenco e comissão técnica se reuniram nesta sexta para fazer a foto oficial da grande conquista. As imagens foram feitas na Academia de Futebol, pela manhã. O título foi conquistado no sábado passado, com a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, com gol na prorrogação, em Montevidéu.

Oficialmente, o elenco entra em férias apenas neste sábado. Mas alguns jogadores já haviam sido liberados ao longo da semana.

