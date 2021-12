Juliette Freire faz aniversário e recebe homenagens

Por Estadão - Estadão 11

A paraibana Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21, completa 32 anos nesta sexta-feira, 3. Nas redes sociais, ela publicou uma série de fotos em que aparece segurando um bolo rosa.

“Sobre o ano mais louco da minha vida. A pandemia já havia levado algumas coisas, exceto a fé. Depositei toda a minha esperança num reality (utópico, eu sei), mas era algo. Amadureci em 3 meses o que nunca imaginei. Vivi coisas incríveis. Chorei e sorri, virei cantora, me vi em uma posição nova e desafiadora, conheci pessoas de quem sempre fui fã”, disse Juliette no início do texto que publicou no Instagram .

Ela também fez uma reflexão sobre tudo o que conquistou em 2021 graças ao BBB 21. “Hoje, eu tenho muito mais do que pedi e muito além do que sonhei obrigada, meu Deus, por ser sempre tão generoso comigo. Termino esse ciclo muito feliz e grata e recebo o que se inicia de braços abertos, prontíssima para tudo que a vida me oferecer”, concluiu.

