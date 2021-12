Produção industrial cai em 19 das 26 atividades em outubro ante outubro de 2020

Por Estadão - Estadão 8

A redução de 7,8% na produção industrial em outubro de 2021 ante outubro de 2020 foi decorrente de perdas em 19 dos 26 ramos industriais investigados na Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE, a queda foi mais acentuada que a de setembro (-4,0%) porque a base de comparação está mais elevada, ao mesmo tempo em que a indústria mantém a trajetória de perda de ritmo na produção. Houve ainda influência do efeito calendário: o mês de outubro de 2021 teve um dia útil a menos do que igual mês de 2020.

Entre as atividades, as principais influências negativas em outubro foram de produtos alimentícios (-17,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-14,5%). Houve perdas relevantes também em equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-23,4%), indústrias extrativas (-4,7%), produtos de metal (-12,5%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-16,7%), bebidas (-9,2%), couro, artigos para viagem e calçados (-19,0%), produtos de borracha e de material plástico (-9,5%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (-16,0%), produtos têxteis (-18,7%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-12,6%), móveis (-23,2%), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-22,8%) e produtos de minerais não-metálicos (-4,7%).

Na direção oposta, entre as sete atividades em alta, as influências mais positivas foram de outros produtos químicos (4,2%) e máquinas e equipamentos (4,1%), mas os impactos também foram importantes de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,4%) e de metalurgia (2,9%).

O índice de difusão, que mostra a proporção de produtos com avanço na produção em relação ao mesmo mês do ano anterior, passou de 42,7% em setembro para 37,9% em outubro.

“É o segundo mês que fica abaixo de 50%, ou seja, segundo mês com predomínio de produtos investigados no campo negativo”, apontou André Macedo.

