VÍDEO | Quebra-molas instalado na BR-482 provoca acidentes em Guaçuí

Por Acácio Rezende - Acácio Rezende 112

Advertisement

Advertisement

Um quebra-molas instalado na BR-482, em Guaçuí, tem causado transtornos aos motoristas que trafegam pelo local. Segundo moradores, os acidentes tem sido constantes, já que não há sinalização no local.

Continua depois da publicidade

Na tarde desta quinta-feira (18), um morador da região flagrou o momento em que um motociclista sofre um acidente no local. Pelas imagens, a moto passa em alta velocidade pelo quebra-molas e logo depois capota na rodovia.

Foram instalados dois quebra-molas na vida: dois em frente ao Corpo de Bombeiros e um próximo à entrada do Morro do Cristo, atrativo turístico do município.

Por meio de nota, a Prefeitura de Guaçuí informa que os quebra-molas foram instalados para evitar acidentes e que equipes da Secretária de Obras e Defesa Civil foram ao local e fizeram uma sinalização paliativa, até que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), sinalize o local.

Continua depois da publicidade

Quanto ao estado de saúde do motociclista, a reportagem encontrou em contato com o hospital, mas não obteve as informações.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].