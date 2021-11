VÍDEO | Motociclista fica ferido após batida próximo ao "Polentão", em Venda Nova

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 133

Um grave acidente deixou um motociclista ferido no final da tarde desta quinta-feira (25), em Venda Nova do Imigrante. A batida aconteceu no Bairro São Pedro no cruzamento entre a rua Elizabeth Perim e a avenida Pedro Minete, próximo ao Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”.

O motociclista, que seguia na via transversal, colidiu com um veículo utilitário. O piloto foi arremessado para o alto, devido ao impacto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava deitada, sem o capacete, mas consciente no momento em que foi feito o salvamento.

O rapaz estava com várias fraturas e hemorragia na perna direita. No resgate, foi necessário imobilizar o membro inferior e a coluna cervical. O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Padre Máximo, também em Venda Nova do Imigrante. Não há informações sobre o estado de saúde do ocupante do carro ou se ele ficou ferido após a batida.

