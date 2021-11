VÍDEO | Homem morre em acidente de moto em Venda Nova do Imigrante

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 239

Um homem morreu em um acidente de moto em Venda Nova do Imigrante. Confira esse e outros destaques do Sul do Espírito Santo no Giro de Notícias que foi ao ar na edição desta terça-feira (16) no Ronda da Cidade, na TV SIM Cachoeiro canal 16.1, em parceria com o AQUINOTICIAS.COM.

Assista na matéria do telejornal Ronda da Cidade, na TV SIM Cachoeiro 16.1

