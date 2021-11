Vice-prefeito assume comando da Prefeitura de Cachoeiro interinamente

Por Redação - Redação 61

A partir desta quinta-feira (11), o vice-prefeito Ruy Guedes assume, interinamente, o comando da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por ocasião da viagem do prefeito Victor Coelho para Barcelona, na Espanha, para participar da Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2021. A previsão é que Victor retorne ao cargo no dia 22 de novembro.

Com o objetivo de trazer novas referências para o desenvolvimento de cidade inteligente, a comitiva de Cachoeiro – que além do prefeito conta com mais três profissionais que atuam na área de tecnologia do município – vai integrar a delegação brasileira que participará do evento. A participação brasileira no SCEWC é coordenada, desde 2013, pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entidade na qual o prefeito Victor Coelho exerce o cargo de vice-presidente de Governo Digital.

Durante o congresso serão compartilhadas boas práticas em políticas públicas e por meio de interação entre os principais atores envolvidos com a construção de cidades inteligentes. “A nossa meta é transformar Cachoeiro em uma das cidades inteligentes referência no Brasil. Hoje, já estamos entre as 100 no ranking nacional. Já implementamos muitas mudanças e melhorias nos primeiro quatro anos de governo, e estamos buscando formas para continuar a evoluir nessa segunda etapa da gestão, de forma a continuar utilizando a tecnologia para melhorar os serviços públicos e a vida das pessoas – uma dessas formas é buscar conhecimento em uma cidade referência mundial no conceito de cidade inteligente, que é Barcelona”, destaca Victor Coelho.

“Desejo sucesso ao vice-prefeito na missão de dirigir a Prefeitura interinamente. A parceria entre mim e Ruy Guedes sempre foi forte, e é nisso que coloco minha confiança para o bom andamento da gestão durante esse meu período de ausência”, completa o prefeito.

Já o vice-prefeito Ruy Guedes revelou estar confiante na missão que lhe foi dada. “Agradeço ao prefeito Victor Coelho pelo voto de confiança e reafirmo o compromisso de cumprir com as responsabilidades para que tudo transcorra dentro da normalidade, com a manutenção da rotina administrativa e o perfeito funcionamento dos programas, projetos e serviços desenvolvidos pela administração municipal”.

