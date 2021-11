Veja a trajetória de Marília Mendonça, a “Rainha da Sofrência”

Por Redação - Redação 49

Marília Mendonça era, atualmente, uma das maiores artistas do Brasil – responsável por fazer o feminejo, a música sertaneja cantada por mulheres, se popularizar no pais. A história da cantora começou quando ela tinha 12 anos, no papel de compositora.

Ela escreveu canções como Minha Herança, assinada em conjunto com Frederico; Vai Ter Balanga; É Com Ela Que Eu Estou, que foi gravada por Cristiano Araújo; Até Você Voltar; e Cuida Bem Dela – sucessos de Henrique & Juliano.

Em 2015, aos 20 anos, Marília gravou o primeiro DVD, com direção musical de Eduardo Pepato e direção de vídeo de Fernando Trevisan. Deste show, saíram grandes sucessos nacionais, como Sentimento Louco e Infiel, tocadas ao longo do ano seguinte.

O segundo DVD da carreira da artista foi lançado em 2016. Chamada Realidade, a gravação com um repertório de músicas inéditas e outras já conhecidas, como Infiel e Eu Sei de Cor. A filmagem foi realizada no Sambódromo de Manaus.

A cantora, então, estourou e passou a fazer sucesso no Brasil inteiro. Com tamanho reconhecimento e inúmeros hits que caíram nas graças do público, ela ficou conhecida como Rainha da Sofrência. Só no Spotify, são mais de 8,2 milhões de ouvintes mensais.

Ela também reúne uma legião de fãs nas redes sociais. São 36,3 milhões de seguidores no Instagram e 7,7 milhões no Twitter, além de 22 milhões no YouTube.

Em 2021, Marília, com as irmãs Maiara e Maraísa, iniciou um projeto chamado Patroas 35%. O álbum foi lançado em 14 de outubro e contou com nove faixas, sendo seis inéditas, e foi distribuído pela Som Livre.

