Veja a programação das cidades do Litoral Sul do ES para o Réveillon e verão

O Réveillon e o verão de 2021 foram marcados pela Covid-19. As tradicionais queimas de fogos pelas cidades litorâneas foram canceladas e shows e eventos, adiados. Mas, com o avanço da vacinação e arrefecimento da pandemia, alguns municípios planejam retomar os festejos.

No Litoral Sul do Estado, as programações ainda são tímidas. Muitos dirigentes aguardam para ver como a região ficará classificada na matriz de risco do Governo do Estado, para tomarem uma decisão mais incisiva. No entanto, algumas cidades já se programam para a queima de fogos.

Confira a programação do Réveillon e do verão:

Presidente Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que ainda não há definição a respeito da programação de verão do município.

Marataízes

A prefeitura informou que a programação ainda não está fechada, pois depende da classificação do município no mapa de risco. Além disso, os festejos serão realizados somente se a cidade (microrregião) esteja classificada na categoria risco muito baixo, ou nível azul.

Anchieta

De acordo com a Prefeitura de Anchieta, haverá tradicional queima de fogos na virada de ano nas praias do município. No entanto, o Executivo ainda não definiu se ocorrerão shows após os fogos.

Piúma

Em Piúma, a programação contará com queima de fogos no Réveillon e há previsão de shows durante todos os finais de semana de janeiro, caso a legislação permita.

Itapemirim

A prefeitura estuda a possibilidade de realizar alguma programação de final de ano, tanto no balneário como na sede do município, no Centro. A queima de fogos já está em processo de contratação. No entanto, a prefeitura esclarece que aguarda as orientações do governo estadual para saber quais medidas serão adotadas.

