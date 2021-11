Vargem Alta: Tribunal de Contas suspende aumento de salário de diretor do Saae

Por Basílio Machado - Basílio Machado 23

Advertisement

Advertisement

Por decisão do conselheiro Carlos Ranna, a Prefeitura de Vargem Alta deverá suspender o aumento do salário do diretor do Saae do município, que havia passado de R$ 1.600,00 para R$ 4.806,56 mensais. A cautelar, publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas (TCE-ES) nessa quarta-feira (17), é válida até posterior decisão da Corte de Contas de modo a evitar lesão ao erário ou ao interesse público.

Continua depois da publicidade

O processo trata de representação apresentada pelo Ministério Público Especial de Contas do Estado (MPC). O órgão fiscalizador alega que o aumento viola o artigo 8º da Lei Complementar (LC) 173/2020 que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O MPC fala em “prática de conduta ilícita, ilegítima e antieconômica pelo responsável”.

Além do aumento do próprio salário, o diretor do Saae de Vargem Alta informou ao TCE-ES que foram criados na autarquia quatro cargos comissionados de assessor com salário de R$ 1.400,00, um cargo de gerente operacional e um cargo de gerente administrativo, com salário de R$ 1.900,00. Acrescentou ainda que os cargos de gerência estão sendo ocupados por servidores efetivos do Saae que fizeram a opção de 50% do valor do cargo comissionado.

Conforme a área técnica, o impacto financeiro gerado pela lei 1.308/2020 que criou os cargos não resultou em aumento de despesa nominal com pessoal, ao contrário, houve uma redução na despesa decorrente da extinção de cargos efetivos e de funções de confiança.

Continua depois da publicidade

Segundo Ranna, O aumento remuneratório criado pela norma municipal encontra impedimento no artigo 8º, da LC 173/ 2020, que proíbe, no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, a concessão, a qualquer título, de aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder e servidores públicos, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à pandemia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].