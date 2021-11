Torcedor mirim hostilizado em estádio do Santos ganha camisa do Estrela do Norte

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 36

O caso do torcedor Bruno do Nascimento, de 9 anos, hostilizado por torcedores do Santos no último dia 7, ganhou repercussão nacional. O menino recebeu ameaças depois viralizar com o vídeo de pedido e recebimento de uma camisa do goleiro do Palmeiras, Jailson. Depois do ocorrido, ele chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas.

Após o ocorrido, Bruninho ganhou apoio de vários jogadores, entre eles: Pelé, Neymar e Gabigol. Além disso, o Santos emitiu um comunicado oficial condenando o ocorrido e convidou o torcedor para assistir a partida contra o Red Bull Bragantino na última quarta-feira (10).

O torcedor tem recebido apoio e camisas de vários clubes do Brasil e da Seleção Brasileira. E o time cachoeirense Estrela do Norte não ficou de fora da homenagem ao menino.

Nesta sexta-feira (12), o Alvinegro cachoeirense enviou uma camisa oficial do clube para Bruninho e prestou solidariedade com o ocorrido: “Alô, Bruninho! Olha o que tá chegando aí pra você. Estamos juntos! Não há mais espaço para isso no futebol! Estamos com você”, diz a mensagem publicada nas redes sociais do clube.

Os torcedores estrelenses apoiaram a atitude do clube cachoeirense. “O Estrela é muito maior que o Santos. O estádio é maior, a torcida é maior, a cidade é maior. Santos é um time minúsculo. Parabéns Estrela por me representar com atitudes humanas”, escreveu um torcedor.

