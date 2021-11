Suspeitos de homicídio em Iconha são identificados e presos

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 318

Três suspeitos de cometerem um homicídio, na manhã desta quinta-feira (18), em Iconha, foram presos. A prisão aconteceu sete horas depois do crime. Por volta das 11h, a PRF recebeu a informação de que os suspeitos de assassinar o homem a tiros, estariam passando pela BR-101.

Na altura do km 270, os policiais avistaram um veículo com as mesmas características passadas pela Polícia Civil. Foi nesse momento que foi feita uma abordagem ao automóvel, que estava com três ocupantes. O motorista de 29 anos e dois passageiros de 27 e 16 anos.

Durante vistoria, o condutor do veículo destruiu o seu celular, com intuito de atrapalhar as investigações. Ao ser questionado sobre o crime, ele confessou aos policiais que o trio teria participado do homicídio. Os suspeitos disseram ainda, que haviam dispensado as armas de fogo pela estrada entre Iconha e Vila Velha.

O trio foi encaminhado para Polícia Judiciária que será responsável pelas investigações.

