Suspeito tenta fugir da PM, bate em viatura, mas acaba preso em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 518

Advertisement

Advertisement

Um suspeito, de 20 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (29), no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim. Policiais militares tentaram abordar o jovem, que estava em um veículo, na ES 489, em Atílio Vivácqua. Ele desobedeceu a ordem das equipes e fugiu em alta velocidade. O carro foi seguido até o bairro Boa Vista.

Continua depois da publicidade

Um cerco foi montado e, sem alternativa, o suspeito bateu contra uma viatura para tentar escapar, mas foi detido. No momento da colisão, a porta do veículo da PM, que estava aberta, acertou a cabeça de um militar, que teve um corte e precisou ser levado ao pronto socorro. No carro, a polícia encontrou drogas e dinheiro de origem suspeita. O suspeito estava com a namorada e, todos os dois, foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].