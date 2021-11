Sucesso em Cachoeiro! Show “O Grande Encontro” terá uma segunda edição

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 69

Como era esperado, o show “O Grande Encontro”, que reúne Fabiano Juffu, Marcos e Rogério Aço Doce, foi um sucesso em Cachoeiro de Itapemirim. Realizado nesta sexta-feira (5), no The Place Belas Artes, a organização já planeja uma segunda edição do evento.

Com um repertório recheado de clássicos nacionais e internacionais, o espetáculo “O Grande Encontro”, teve três horas de música e contou com a interação de público que lotou a casa.

“O evento foi simplesmente fantástico e como já esperávamos, foi uma energia super positiva do público presente. Nós só temos a agradecer por todo o carinho que recebemos dos nossos fãs. Já estamos já estudando uma data para o ano que vem”, afirmou Fabiano.

A experiência não foi marcante apenas para os que estavam presentes no show, os músicos destacam que a energia que foi passada pelo público foi emocionante e motivou ainda mais a interação entre os artistas no palco.

“O show foi uma experiência maravilhosa, unirmos nossos talentos no mesmo palco e levarmos muita diversão aos nossos fãs, que puderam reviver músicas que marcaram épocas. A noite foi incrível, casa cheia, público interagindo a cada música e uma energia sem igual”, destaca Juffu.

Fabiano Juffu

Consagrado como um dos maiores imitadores de cantores do país, Fabiano Juffu já se apresentou ao lado de grandes nomes nacionais como Zé Ramalho, Daniel, Fábio Jr., dentre outros nomes da música brasileira, levando sempre o nome do Espírito Santo e da ‘Capital Secreta’ para o Brasil.

O artista também já participou de diversos programas televisivos em cadeia nacional como Xuxa, Faustão, Luciano Huck, João Kleber, Padre Reginaldo Manzotti, Geraldo Luís, Ratinho, entre outros, o que alavancou a sua carreira, colocando Juffu entre os melhores imitadores do Brasil.

Marcos e Rogério

Nascidos em uma família musical de oito irmãos na cidade de Mimoso do Sul, Marcos e Rogério começaram a participar de vários eventos na cidade, cantavam em programas locais, e participavam de atividades culturais do município e cidades vizinhas. Hoje a dupla já tem 40 anos de estrada.

Os irmãos tomaram caminhos diferentes participando de várias bandas até se encontrarem em 1989 e começarem um trabalho próprio: o Aço Doce, que se destacou em toda a região Sul.

Em 2019 a dupla teve uma grande repercussão na internet, após um vídeo do DVD gravado em 2009 no Teatro Rubem Braga, quando interpretavam a canção “How Can I Go On”, de Freddie Mercury e Montserrat Caballé viralizar e atingir mais de 500 mil visualizações e mais de um milhão de compartilhamentos, sendo divulgado até pelo humorista Tom Cavalcante.

