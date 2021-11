Sede da Viação Itapemirim em Cachoeiro será leiloada por R$ 132 milhões

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 973

A sede da Viação Itapemirim em Cachoeiro de Itapemirim, fundada em 1953 por Camilo Cola, empresa que chegou a ser a maior da América Latina na prestação de serviço de transporte coletivo, será leiloada.

O terreno, composto de vários galpões com oficinas e escritórios, está avaliado em R$ 132 milhões, e vai a leilão em decorrência do processo de recuperação judicial iniciado em março de 2016.

A área tem 689.252m², fica localizada no bairro Paraíso e faz divisa com os bairro Amarelo, Alto Amarelo, Amaral e Nossa Senhora da Glória. O complexo é um dos principais imóveis da empresa, cercado uma grande área verde.

As ofertas podem ser dadas entre 29 de novembro de 2021 e 13 de dezembro de 2021 pelo site: https://www.megaleiloes.com.br/imoveis/imoveis-comerciais/es/itapemirim/imovel-com-689252m2-cachoeiro-de-itapemirim-es-j73460

Apesar de a avaliação ser de R$ 132 milhões, o lance inicial parte de R$ 66 milhões, com incremento de R$ 1,3 milhão. As dívidas da Viação Itapemirim chegam a cada dos R$ 2 bilhões..

CONFIRA A DESCRIÇÃO DO COMPLEXO

LOTE 01: Composto pelos Imóveis descritos à seguir: Matrícula nº 2.384 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma propriedade denominada “Coqueiros”, nesta cidade, medindo dezoito hectares , trinta e oito ares e dez centiares(18,38 10 – ha), correspondentes a três (3) alqueires, trinta e um (31) litros e mil e cem metros quadrados (1.100,00m2), de terrenos, em pastos , com uma pequena casa, coberta de telhas, sendo todo o terreno cerca do com arame farpado, confrontando por seus diversos lados com herdeiros de Alfredo Martins do Amaral, Sebastião Fonseca, herdeiros de Giovani Marangoni, Vitório Valiati, Antônio Ganhoto e Sebastião Martins do Amaral. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.6 desta matrícula que atualmente este imóvel confronta pelos seus diversos lados com IMOBILIARIA BIANCA LTDA., Sebastião Fonseca, Vitório Valiati, Antônio Ganhoto e Sebastião Martins do Amaral. Consta no R.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0000573-89.2011.4.02.5002 (2011.50.02.000573-2), em trâmite na 2ª Vara Federal da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES, requerida por FAZENDA NACIONAL contra VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o Sr. Celmo de Freitas. Consta na Av.13 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Cadastrado no INCRA sob o nº 507.059.014.540-4 com área total de 22,9 há, módulo fiscal 16,0, nº de módulo fiscais 1,43 e fração mínima de parcelamento de 2,0 ha. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 292.074,09 (duzentos e noventa e dois mil, setenta e quatro reais e nove centavos). ; Matrícula nº 2.997 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno medindo vinte e seis mil, seiscentos e sessenta metros quadrados (26.660,00m2), situada em Bahia e Minas, nesta Cidade, confrontando ao Norte com herdeiros ou sucessores de Agliberto Rodrigues Moreira, ao Sul e a Oeste com herdeiros de Vitor Rocha, e a Leste com herdeiros de Virgínia Athayde Coelho. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.3 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 7.464.800,00 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e oitocentos reais). ; Matrícula nº 3.089 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com sete mil, quatrocentos e quarenta metros quadrados (7.440,00m2), situada no local Boa Vista ou Bela Vista, nesta Cidade, dividindo por seus diversos lados com Ulan Bastos, uma praça projetada, herdeiros de Hermes Silva e Vitor Rocha. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta no R.4 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 00.0014605-6, em trâmite na 6ª Vara Federal da Comarca de Vitória/ES, requerida por FAZENDA NACIONAL contra VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o Sr. Celso Marthos. Consta no R.5 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 024.16.057.604-7, em trâmite na 3ª Vara dos Feitos Tributários da Comarca de Belo Horizonte/MG, requerida por FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o Sr. Sr. Camilo Cola Filho. Consta na Av.6 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0005664-67.2015.8.16.0033, em trâmite na Vara Cível do Foro Regional de Pinhais, Comarca de Curitiba/PR, requerida por ESTADO DO PARANÁ contra VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o Sr. Sr. Camilo Cola Filho. Consta na Av.7 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 2.232.000,00 (dois milhões e duzentos e trinta e dois mil reais). ; Matrícula nº 5.204 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno urbana, com cinquenta e nove mil e oitocentos metros quadrados (59.800,00m2), com o perímetro de mil, cento e oitenta e dois metros e dez centímetros (1.182,10m), desmembrada da área denominada “B”, situada no lugar Amarelo, nesta Cidade, confrontando por seus diversos lados com herdeiros de Virginia Athayde Coelho, Jarbas Athade Moreira, Benjamim Bechepeche, Viação Itapemirim e herdeiros de José Valiati e outros. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.3 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 15.548.000,00 (quinze milhões e quinhentos e quarenta e oito mil reais). ; Matrícula nº 5.461 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Um lote de terreno sob número treze (31), da quadra “A”, medindo vinte e dois metros (22,00m) de frente, vinte e cinco metros (25,00m) de fundos, vinte e quatro metros (24,00m) do lado direito, cinquenta e dois metros (52,00m) do lado esquerdo, totalizando seiscentos e vinte metros quadrados (620,00m2), situado no Bairro Costa e Silva, nesta Cidade, confrontando pela frente com a rua projetada L, fundos com a rua projetada 3, lado direito com o lote nº 12 e lado esquerdo com terrenos de Cleber Zippinotti e Benjamim Bechepeche, de acorda com a planta arquivada neste Cartório. PROPRIETARIOS: LOREN JOSÉ GUIMARÃES DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.482.107-63. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 161.200,00 (cento e sessenta e um mil e duzentos reais). ; Matrícula nº 7.247 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro metros quadrados (45.424,00m2), sem benfeitorias de espécie alguma, situados na localidade de “Coqueiros, Bonsucesso e Jaqueira”, no perímetro urbano desta cidade, confrontando pela frente com a rodovia Cachoeiro Safra, fundos com Camilo Cola ou Viação, lado direito com Nildo Ultramar e lado esquerdo com os herdeiros de José Corrêa de Souza. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.4 desta matrícula que atualmente este imóvel confronta pela frente com a rodovia Cachoeiro Safra, fundos com Camilo Cola lado direito com Nildo Ultramar e lado esquerdo com Camilo Cola. Consta no R.12 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0000573-89.2011.4.02.5002 (2011.50.02.000573-2), em trâmite na 2ª Vara Federal da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES, requerida por FAZENDA NACIONAL contra VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o Sr. Celmo de Freitas. Consta no R.14 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0028027-71.2016.4.02.5001 (2016.50.01.028027-6), em trâmite na 2ª Vara Federal da Comarca de Vitória/ES, requerida por UNIÃO FEDERAL contra IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., este imóvel foi penhorado. Consta na Av.15 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 16.806.880,00 (dezesseis milhões, oitocentos e seis mil e oitocentos e oitenta reais). ; Matrícula nº 8.622 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: uma área de terreno com doze mil, novecentos e setenta e quatro metros quadrados (12.974,00m2), representada por vinte (20) lotes, de números cento e cinquenta (150) a cento e sessenta e nove (169), da quadra “H”, com quatro mil oitocentos e oitenta metros quadrados (4.880,00m2); vinte e quatro (24) lotes, de números cento e setenta (170) a cento e noventa e três (193), da quadra “I”, com seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro metros quadrados -(6.654,00m2); e uma área que anteriormente pertencia ao Rotary Clube de Cachoeiro de Itapemirim, com um mil, quatrocentos e quarenta metros quadrados (1.440,00m2), situada no bairro Boa Vista, nesta Cidade, confrontando pelos seus diversos lados com a avenida um (1), escadaria pública, rua onze (II), entroncamento da rua onze (11) e avenida um (1), e com herdeiros de Agliberto Rodrigues Moreira, de acordo com a planta aprovada em 06 de setembro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade, arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.4 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 3.892.200,00 (três milhões, oitocentos e noventa e dois mil e duzentos reais). ; Matrícula nº 8.623 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com dois mil, novecentos e cinquenta e oito metros quadrados (2.958,00m2), correspondentes a doze (12) lotes, de números cento e vinte e quatro (124), cento e vinte e seis (126), cento e vinte e oito (128), cento e trinta (130), cento e trinta e dois (132), cento e trinta e quatro (134), cento e trinta e seis (136), cento e trinta e oito (138), cento e quarenta (140), cento e quarenta e dois (142), cento e quarenta e quatro (144) e cento e quarenta e seis (146), da quadra “G”, situada no bairro Boa Vista, nesta Cidade, confrontando pela frente com a avenida hum (1), fundos com os lotes números 125, 127, 129, 131 , 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148 e 149, lado direito com herdeiros de Jarbas Moreira Coelho e lado esquerdo com a esta daria pública, de acordo com a planta aprovada em 06 de setembro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade, arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.2 desta matrícula que uma área de terreno com 2.091,50m2 foi alienada, tendo sido desmembrada deste imóvel, remanescendo consequentemente a área de 866,50m2, confrontando pela frente com a Avenida Maurilio Lunz, fundos com os lotes nos 133, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148 e 149, lado direito com o Município de Cachoeiro de Itapemirim e lado esquerdo com a escadaria pública, situada no bairro Boa vista, nesta cidade. Consta na Av.5 desta matrícula que houve o encerramento da presente matricula em virtude de a área remanescente ter originado a Matricula nº 45.736 Lº 2. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 887.400,00 (oitocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos reais). ; Matrícula nº 8.624 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com quinze mil e quarenta e quatro metros quadrados (15.044,00m2), correspondentes a cinquenta e um (51), lotes , de números cento e noventa e quatro (194) a duzentos e quarenta e quatro (244), da quadra “J”, situada no bairro Boa Vista, nesta Cidade, confrontando pelos seus diversos lados com a rua onze (11), rua doze (12), herdeiros de Agliberto Rodrigues Moreira e com o entroncamento da Avenida um (I), rua onze (11) e rua doze (12), de acordo com planta aprovada em 06 de setembro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade, arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.2 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 4.513.200,00 (quatro milhões, quinhentos e treze mil e duzentos reais). ; Matrícula nº 8.625 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com quatro mil, oitocentos e noventa e dois metros quadrados (4.892,00m2), correspondentes a dezesseis (16) lotes, de números duzentos e sessenta e um (261), duzentos e sessenta e três (263), duzentos e sessenta e cinco (265), duzentos e sessenta e sete (267), duzentos e sessenta e nove (269), duzentos e setenta e um (271), duzentos e setenta e três (273), duzentos e setenta e cinco (275), duzentos e setenta e sete (277), duzentos e setenta e nove (279), duzentos e oitenta e um (281), duzentos e oitenta e três (283), duzentos e oitenta e cinco (285), duzentos e oitenta e sete (287), duzentos e oitenta e nove (289) e duzentos e noventa (290), da quadra “M”, situada no bairro Boa Vista, nesta Cidade, confrontando pela frente com a Avenida hum (1) e com a rua quatorze (14), fundos COM os lotes números 262, 264,266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286 e 288, lado direito com uma escadaria e lado esquerdo com Procasa Construções e Comércio Ltda., de acordo com a planta aprovada em 06 de setembro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade, arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.2 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 1.467.600,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil e seiscentos reais). ; Matrícula nº 8.626 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com três mil e oitenta metros quadrados (3.080,00m2), correspondentes a doze (12) lotes, de números um (1) a doze (12), da quadra “B”, situada no bairro Costa e Silva nesta cidade, confrontando pela frente com a rua três (3), fundos com a rua quatro (4), lado direito com o entroncamento das ruas três (3) e quatro (4) e lado esquerdo com o entroncamento das ruas três (3) e quatro (4), de acordo com planta aprovada em 29 de janeiro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade e arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.2 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil reais). ; Matrícula nº 8.627 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com quinze mil, cento e noventa e três metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados (15.193,50 m2), correspondentes a cinquenta (50) lotes, de números hum (1) a cinquenta (50) da quadra “C”, e o prédio, sob nº 94, situado na rua 4, edificado no lote nº quarenta e sete (47), com sala, três’ quartos, banheiro, copa-cozinha, varanda, área de serviço coberta e circulação interna, situados no bairro Costa e Silva, nesta Cidade, confrontando pela frente com uma rua sem número, rua três (3) e rua quatro (4), fundos com Cleber Zippinotti, Benjamim Bechepeche, Hermes Silva e herdeiros de Alfredo M. Amaral, lado direito com o lote número cinquenta e um (51) e lado esquerdo com Cleber Zippinotti e Benjamim Bechepeche, de acordo com a planta aprovada em 29 de janeiro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade e arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.2 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 4.558.050,00 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil e cinquenta reais). ; Matrícula nº 8.628 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com três mil, quinhentos e setenta e quatro metros quadrados (3.574,00m2), correspondentes a doze (12) lotes, de números um (1) a doze (12), da quadra “A”, situada no bairro Costa e Silva, nesta Cidade, confrontando pela frente com a rua um (1), fundos com uma rua sem número, lado direito com a rua três (3) e lado esquerdo com o lote número treze (13), de acordo com planta aprovada em 29 de janeiro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade e arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.2 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 1.072.200,00 (um milhão, setenta e dois mil e duzentos reais). ; Matrícula nº 8.629 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com um mil, quatrocentos e sessenta e cinco metros quadrados (1.465,00m2), correspondentes a cinco (5) lotes , de números duzentos e noventa e um (291) a duzentos e noventa e cinco (295), da quadra “N”, situada no bairro Boa Vista, nesta Cidade, confrontando pelos seus diversos lados com a rua quatorze (14), avenida hum (1), rua sem número, de acordo com planta aprovada em 06 de setembro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade, arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.2 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 439.500,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e quinhentos reais). ; Matrícula nº 8.630 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com cinco mil, quinhentos e dezessete metros quadrados (5.517,00m2), correspondentes a vinte (20) lotes, de números duzentos e noventa e seis (296) a trezentos e quinze (315), da quadra “O”, situada no bairro Boa Vista, nesta Cidade , confrontando pelos diversos lados com a rua quatorze (14), uma passagem e Procasa Construções e Comércio Ltda., de acordo com planta aprovada em 6 de setembro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade, arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.4 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 1.655.100,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil e cem reais). ; Matrícula nº 8.631 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com três mil, cento e oitenta e seis metros quadrados (3.186,00m2), correspondentes a doze (12) lotes, de números trezentos e dezesseis (316) a trezentos e vinte e sete (327), da quadra “P”, situada no bairro Boa Vista, nesta Cidade, confrontando pelos seus diversos lados com a rua treze (13), avenida hum (1), rua sem número e herdeiros de José Corrêa Sobrinho, de acordo com planta aprovada em 06 de setembro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade, arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.2 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 955.800,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos reais). ; Matrícula nº 8.632 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com cinco mil, setecentos e setenta e um metros quadrados (5.771,00m2), correspondentes a vinte e quatro (24) lotes, de números trezentos e vinte e oito (328) a trezentos e cinquenta e um (351), da quadra “Q”, situada no bairro Boa Vista, nesta Cidade, confrontando pelos seus diversos lados com as ruas quatorze (14) e treze (13) e herdeiros de José Corra de Souza Sobrinho, de acordo com planta aprovada em 06 de setembro de 1969, pela Prefeitura Municipal desta Cidade, arquivada neste Cartório. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.4 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 1.731.300,00 (um milhão, setecentos e trinta e um mil e trezentos reais). ; Matrícula nº 13.867 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Uma área de terreno com onze mil, novecentos e setenta e nove metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados (11.979,75m2), denominada Gleba “F”, situada no Amarelo, nesta Cidade, confrontando pela frente com as glebas “I”, “J”, “L” e “M”, com uma rua projetada, lado direito com Agliberto Rodrigues Moreira ou quem de direito e fundos com a Viação Itapemirim S.A. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.3 desta matrícula que atualmente este imóvel confronta pela frente com as glebas “I”, “J”, “L” e “M”, com uma Rua Projetada, lado direito com Agliberto Rodrigues Moreira e fundos com a Viação Itapemirim S.A. Consta no R.5 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0044294-45.2013.4.03.6182 (Carta Precatória nº 0000226-84.2015.4.02.5002 / 2015.50.02.000228-1), em trâmite na 2ª Vara Federal da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES, requerida por FAZENDA NACIONAL contra VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o Sr. Aloisio Mauro Scaramussa. Consta na Av.6 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 3.114.735,00 (três milhões, cento e quatorze mil e setecentos e trinta e cinco reais). ; Matrícula nº 13.868 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Descrição conf. retificação de área constante à Av.3: Uma área de terreno com duzentos e quarenta e seis metros e setenta e quatro centímetros (246,74m) de frente para a Rua Francisco Valiate e Imobiliária Bianca Ltda, duzentos e cinqüenta e sete metros e setenta e um centímetros (257,71m) de fundos confrontando com Imobiliária Bianca Ltda e um acesso, trinta metros (30,00m) do lado direito, confrontando com a Imobiliária Bianca Ltda e vinte e quatro metros e cinquenta e oito centímetros (24,58m) do lado esquerdo, confrontando com Herdeiros de Lourenço Valiate e Rosa Valiate, totalizando seis mil, quatrocentos e noventa e sete metros quadrados e cinquenta centimetros (6.497,50m2). PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.4 desta matrícula que atualmente este imóvel confronta pela frente com a Rua Francisco Vailate e Imobiliária Bianca Ltda., fundos com Imobiliária Bianca Ltda. e um acesso, lado direito com a Imobiliária Bianca Ltda. e lado esquerdo com a gleba “D”. Consta no R.6 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0044294-45.2013.4.03.6182 (Carta Precatória nº 0000228-84.2015.4.02.5002 / 2015.50.02.000228-1), em trâmite na 2ª Vara Federal da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES, requerida por FAZENDA NACIONAL contra VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o Sr. Aloisio Mauro Scaramussa. Consta na Av.7 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade da área de 6.497,50m2 deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 1.689.350,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil e trezentos e cinquenta reais). ; Matrícula nº 27.904 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Um terreno rural medindo trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta metros quadrados (32.550,00m2), situado no lugar Baíminas, Boa Vista e Bela Vista, no distrito sede deste município, confrontando por seus diversos lados com Adalberto Martins dos Santos, Nildo Ultramar, Imobiliária Bianca Ltda e terrenos do bairro Bela Vista. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta no R.2 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Fiscal, Processo nº 0039585-30.2014.403.6182, em trâmite na 12ª Vara de Execuções Fiscais da Capital/SP, requerida por FAZENDA NACIONAL contra VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, este imóvel foi penhorado. Consta na Av.3 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade da área de 6.497,50m2 deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Valor da Avaliação deste Imóvel (conforme P.R.J. à fls. 42.459/42.723 do Processo 0060326-87.2018.8.26.0100): R$ 51.721,95 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos). ; e Matrícula nº 128 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim/ES – IMÓVEL: Conjunto Industrial no Parque Rodoviário Itapemirim, no Bairro Amarelo, nesta cidade, compreendendo um terreno com área de duzentos e quarenta mil, setecentos e noventa e seis metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados (240.796,82m2), bem como as seguintes construções nele encravadas: prédio de administração, em dois pavimentos, com área construída de 1.004,89m2, estrutura de concreto armado, paredes de alvenaria de tijolos; prédio em estrutura metálica, fechado de um lado, paredes de alvenaria de tijolos, piso de cimento, com boxes para revisão de ónibus, área construída de 2.570,00m2; escritório da gerência em estrutura de concreto armado, com área construída de 325,35 – paredes de alvenaria; garagem em estrutura de concreto armado, com área de 1.260,00m2, piso de cimento, com vários boxes para ônibus; prédio em estrututa metálica , para recauchutagem, com área construída de 706,50m2, em alvenaria de tijolos, piso de cimento; conjunto residencial, compreendendo dezessete casas para funcionários, em estrutura de concreto armado, piso de ladrilhos e frisos páteos e áreas internas, áreas de 6.200,00m2, calcetados em paralelepípedos e /ou cimentados; muros de arrimo em pedras e outros em alvenaria de tijolos, de limites com ruas e divisas de diversos setores; estradas de acesso á parte mais alta do imóvel, e , ainda, terraplanagem do cume, com a preparação de dois patamares que totalizam aproximadamente 40.000,00m2; reservatórios de água, com capacidade para 400,000 litros; pavilhão com estrutura metálica, paredes de alvenaria, cobertura de cimento amianto e piso de concreto, com 3.456,00m2 de área construída: um pavilhão com estrutura de concreto, paredes de alvenarias, cobertura de cimento amianto e piso de concreto, com 486,00m2 de área construída; casa de força, em estrutura de concreto, paredes de alvenaria, cobertura de cimento amianto e piso de concreto Confrontações: por seus diversos lados com Antonio Ronqueti, Ildefonso Ronqueti, Santo Valiati e irmãos, Ezequiel Ronqueti, Waldemar Perim, Anibal Machado, Camilo Cola, Agliberto Rodrigues Moreira, Av. Francisco Lacerda de Aguiar, Rodovia Cachoeiro Safra, Procasa, Av.Projetada Gov. Dias Lopes e quem de direito. PROPRIETÁRIO: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.814.965/0001-41, com sede no Parque Rodoviário Itapemirim, no bairro Amarelo, nesta cidade. Consta na Av.5 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade da área de 6.497,50m2 deste imóvel, até ulterior deliberação do respectivo juízo, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

