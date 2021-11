Secretaria de Saúde dá orientações sobre dose de reforço da vacina da Janssen

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 20

O Ministério da Saúde divulgou, na noite de quinta-feira (25), uma nota técnica recomendando que as pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 com o imunizante da Janssen (dose única) recebam uma dose de reforço com o mesmo imunizante. O intervalo entre as duas doses deve ser de dois a seis meses.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) orienta que os 6.845 cachoeirenses que tomaram a vacina da Janssen fiquem atentos aos canais de comunicação da Prefeitura de Cachoeiro para acompanhar o cronograma de vacinação. Não há doses do imunizante no Espírito Santo atualmente, mas há expectativa de chegada de um novo lote nos próximos dias.

De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, estudos apontam que o nível de anticorpos em quem toma a vacina da Janssem aumenta substancialmente após uma segunda aplicação do mesmo imunizante.

Ainda assim, a dose única da Janssen continua valendo como esquema vacinal primário completo – diferentemente do que o Ministério da Saúde havia apontado anteriormente, quando a previsão era de que houvesse uma segunda dose da Janssen e mais a dose de reforço com outro imunizante.

“Todos receberão a dose de reforço no devido tempo e de acordo com as orientações dos órgãos superiores de nível federal e estadual. O importante é que a população não deixe de completar o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina de dose única) e continue atenta às medidas básicas de higiene”, comenta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Outros imunizantes

No caso de quem se vacinou com outros imunizantes (Coronavac, AstraZeneca e Pfizer), também está sendo aplicada dose de reforço em idosos a partir de 60 anos (após três meses da segunda dose), em trabalhadores da área de saúde (após cinco meses da segunda aplicação) e pessoas com imunossupressão (após 28 dias da segunda dose).

O Ministério da Saúde também recomendou dose de reforço para pessoas de 18 a 59 anos, com intervalo de cinco meses para a segunda dose. Nesta semana, cachoeirentes que fazem parte desse público se vacinaram mediante agendamento on-line (seguindo orientação da CIB/SUS-ES). Um novo agendamento deverá ser realizado em breve.

Vacinação neste sábado (27)

Neste sábado (27), haverá vacinação contra a Covid-19 em três pontos de Cachoeiro. Serão atendidas: pessoas acima de 12 anos que ainda não iniciaram o esquema vacinal; quem está com a segunda dose em atraso ou vencendo no dia da ação; e o público apto a receber a dose de reforço (terceira dose) – idosos com mais de 60 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidos.

Confira mais detalhes da programação.

Vai vacinar? Doe alimentos e itens de higiene

As pessoas que se vacinam contra a Covid-19, em Cachoeiro, podem colaborar com a campanha “Compartilhe Amor”, doando, no momento da vacinação na unidade de saúde, alimentos não perecíveis e itens de higiene (álcool em gel e sabão), na quantidade que quiserem. A Prefeitura destina todos os produtos arrecadados a famílias em situação de vulnerabilidade social, para reforçar as ações de combate à insegurança alimentar no município durante a pandemia.

