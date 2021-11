São José do Calçado: 116 professores acordam com R$ 10 mil a mais na conta

Por Basílio Machado - Basílio Machado 70

Nessa sexta-feira (12), os professores do município de São José do Calçado acordaram com uma agradável surpresa. Suas contas bancárias engordaram R$ 10 mil. O dinheiro foi depositado pela Prefeitura do município a título de abono salarial proveniente do rateio do Fundeb.

A informação foi passada aos professores pelo próprio prefeito Antônio Coimbra de Almeida (Cuíca), através de vídeo gravado às 6h00 na porta da agência bancária onde o dinheiro foi depositado. No total, segundo o prefeito, foram depositados R$1,160 milhão nas contas dos 116 professores municipais ativos.

Na gravação, que também foi postada nas redes sociais do prefeito, Cuíca pede que o dinheiro seja gasto no comércio local para ajudar a fortalecer a economia do município. “Assim, poderiam contratar mais 1, 2 ou 3 funcionários”.

Em dezembro, está praticamente certo que os professores terão mais um abono, já que ainda deve sobrar recursos do Fundeb que só podem ser gastos com os professores. Entretanto, o valor do abono suplementar ainda não foi calculado. “Vamos ver quanto vai sobrar, mas vai ter sim. São não dermos, temos que devolver o dinheiro” – disse Cuíca.

Veja abaixo o vídeo do prefeito Cuíca na íntegra:

