Sala do Empreendedor vai oferecer serviços na Exposul RaízES

Redação 11

Diversos serviços disponibilizados na Sala do Empreendedor, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro, serão ofertados durante a Exposul RaízES, que será realizada de 1 a 4 de dezembro, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto.

No estande da sala, os atendimentos serão voltados, principalmente, para o produtor rural, que poderá se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI), sem perder os benefícios a que já têm direito como agricultor, além de ter orientações sobre regulamentação de agroindústrias e emissão de nota fiscal.

Também haverá atendimento para contratação da nova linha de microcrédito oferecida pelo Nossocrédito e operada pelo Banestes. A linha libera valores de R$ 5 a R$ 21 mil, com taxas de juros de 0,99% a 1,50% ao mês.

Podem solicitar o financiamento autônomos, MEI, micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Com taxas de juros diferenciadas, essa linha também atende ao empreendedorismo rural. Produtores rurais podem acessar os recursos, por exemplo, para compra de maquinários e insumos, fomentando suas atividades e a agricultura familiar.

Exposul RaízES

O evento terá formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo YouTube (canal da ExpoSul Rural) e produção de conteúdos que ficam disponíveis on-line. Serão 28 horas de visitação presencial e 22 horas de transmissão ao vivo, incluindo uma programação técnica de alto nível, gravada direto da Arena Estúdio, baseada em mesas-redondas que reúnem especialistas, produtores rurais e empresários.

Para as famílias, haverá atrações como a fazendinha, dezenas de expositores de artesanatos e produtos da agroindústria.

A ExpoSul RaízES será aberta ao público das 14h às 22h, na quinta e na sexta-feira. No sábado, das 10h às 22h. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Serão cumpridos todos os protocolos sanitários, durante o evento.

A feira é uma realização do Sindicato Rural e da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio do Sebrae, Aderes, Governo do Estado, OCB-ES, Sicoob Sul, Selita, BRK Ambiental e outros parceiros.

