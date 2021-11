Sai resultado da licitação para duplicação da BR-259; bancada capixaba garante recursos

Por Redação - Redação 38

Foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (12) pela superintendência no Espírito Santo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o resultado da licitação para contratação da empresa que vai elaborar o projeto de engenharia para duplicação e melhorias na BR-259 no trecho capixaba de João Neiva até a divisa do Estado com Minas Gerais.

A empresa vencedora que fará o projeto de engenharia será a Future ATP Serviços de Engenharia Consultiva Ltda e o valor investido será de R$ 4,7 milhões. O prazo de execução previsto no edital é de pouco mais de dois anos e meio.

O coordenador da bancada federal capixaba, deputado Da Vitória (Cidadania-ES), ressaltou que já estão garantidos os recursos para o projeto por meio de emendas impositivas. “Os deputados e senadores capixabas decidiram de forma conjunta destinar no orçamento deste ano R$ 3 milhões para a contratação do projeto de engenharia. E faremos a indicação da complementação no orçamento do próximo ano. É muito importante para toda região Noroeste mais esse passo para concretizar a duplicação na rodovia, melhorar a trafegabilidade e dar segurança aos motoristas. Nos próximos dias o contrato com a empresa deverá ser assinado e a elaboração do projeto iniciada”, ressaltou Da Vitória.

De acordo com o edital de licitação, serão 106 quilômetros da rodovia no Espírito Santo que serão duplicados ou receberão adequação. Após o projeto ser finalizado será possível licitar e iniciar efetivamente a obra.

