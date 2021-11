RuralturES é a oportunidade de expositores ampliarem parcerias em Venda Nova do Imigrante

Por Redação - Redação 19

Mais que vender produtos, os expositores candidatos a utilizarem gratuitamente o espaço da RuralturES 2021, de 25 a 28 de novembro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante (ES), têm na Feira Estadual de Turismo Rural uma excelente oportunidade de divulgação de produtos, novos contatos e parcerias.

Na próxima sexta-feira (12), o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) vão divulgar a lista com os mais de 50 empreendimentos rurais selecionados para ocuparem os stands.

Os espaços ficarão localizados no primeiro galpão do Centro de Eventos para divulgação de produtos da agroindústria familiar, artesanato, flores, entre outros nos quatro dias da Feira. Para quem participou da edição nacional (Ruraltur 2019), o foco desta versão estadual no “Turismo de Experiências” vai estimular a exposição de novos produtos e favorecer a troca entre os empreendedores.

“Quem não existe, não é lembrado, por isto temos quase obrigação de participar da RuralturES. É oportunidade para divulgar e reposicionar nossa marca, reencontrar os colegas do meio e fazer o cidadão capixaba conhecer mais de perto os produtores e empresários do meio rural. Neste período de pandemia, quando todos ficamos isolados, a Feira vem para estreitar os laços e lançar novidades em turismo de experiência”, diz Arno Wieringa, o “Arno do Mel”, do Apiário Florin, de Domingos Martins.

Para Dete Lorenção, do Sítio Lorenção (Venda Nova do Imigrante), a RuralturES é mais uma oportunidade de lidar diretamente com os visitantes na pandemia. “A gente não tem que pensar só em vender, pois são muitas pessoas que vêm conhecer a Feira, uma oportunidade de mostrar novas experiências com o que produzimos, principalmente nestes novos tempos. O evento é de grande importância para o turismo rural regional e vai acontecer no momento certo”.

Sócia-proprietária do Valentim- Laticínios e Agroturismo (Domingos Martins), Geysi Falchetto afirma que participar da RuralturES sempre gera retorno positivo. “Primeiramente, você fica mais visto e é uma oportunidade de os visitantes degustarem nossos produtos. E reencontrar e conhecer outros empreendedores inseridos no turismo de experiência, todos na mesma luta para se manter na pandemia, nos dá um fio de esperança e nos incentiva a melhorar cada vez mais e fazer boas parcerias, ajudando uns aos outros”, destaca.

A Feira

A RuralturES 2021 é uma realização do Convention, com a correalização do Sebrae-ES, Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES), Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures) e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

Durante os quatro dias, estão previstos, além do espaço destinado aos empreendedores rurais, stands dos municípios das Montanhas Capixabas, espaço para 12 cervejarias artesanais (Sebrae/ES), “Espaço Café” (parceria Sebrae/ES e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- Senar/ES), “Prosa de Negócios” (Sebrae/ES), stand do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ES), mini fazendinha, arena para aulas show transmitidas pela internet, ciclismo virtual, propriedade rural modelo (Incaper), “Rancho do Tropeiro”, passeios de mula, “Túnel de Sensações” e outras atrações pautadas pelo turismo de experiência e seguindo os protocolos sanitários da pandemia da Covid-19.

A ideia é movimentar não somente o local de realização da RuralturES, como também os destinos de turismo rural, incluindo o agroturismo regional, nos dias de evento.

Programação RuralturES 2021

Local: Polentão / Venda Nova do Imigrante – ES

Quinta-feira (25)

16h – Abertura da Feira ao público c/ apresentação de saxofone

16h30 – Chegada da Expedição Tropeira c/ apresentação de viola e degustação de produtos típicos;

22h – Encerramento das atividades;

Sexta-feira (26)

16h – Abertura da Feira;

22h – Encerramento das atividades;

Sábado (27)

14h – Abertura da Feira

22h – Encerramento das atividades;

Domingo (28)

10h – Abertura da Feira

16h – Encerramento das atividades;

O Convention

O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau é uma entidade com sede no município de Domingos Martins, sem fins lucrativos, criada para promover desenvolvimento sustentável no turismo da região de montanhas do Espírito Santo. Atualmente, o trade regional é representado por 380 empreendimentos em nove municípios.

Fundado em 2006, a partir de uma aliança da iniciativa privada com o poder público, o Montanhas Capixabas teve o apoio de grandes parceiros como o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Federação Brasileira de Conventions & Bureau, Governo do Estado do Espírito Santo e Sebrae-ES.

Nossa missão é desenvolver o turismo sustentável, adotando ações que promovam seu arranjo turístico em nível estadual, nacional e internacional, que gerem oportunidades de negócios para seus mantenedores e associados e fomentem o desenvolvimento de toda a região.

A atual diretoria conta com Leandro Carnielli (diretor-presidente) e Valdeir Nunes (presidente do Conselho Curador).

